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    З’явилося відео перемоги українки над росіянкою на тенісному турнірі в Москві

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    Ангеліна Калініна прошла перше коло на турнірі в Москві - З’явилося відео перемоги українки над росіянкою на тенісному турнірі в Москві
    Ангеліна Калініна прошла перше коло на турнірі в Москві
    Фото з відкритих джерел

    Калініна в двох сетах взяла гору над експереможницею Кубку Кремля Касаткіною

    Українська тенісистка Ангеліна Калініна з перемоги стартувала на тенісному турнірі в Москві. В першому колі Кубку Кремля вона здолала експереможницю цих змагань, 28-му ракетку світу Дарію Касаткіну – 6:2, 6:3.

    Українка реалізувала вісім брейкпойнтів, програла чотири свої подачі.

    До Москви поїхали ще кілька українок. В одиночному розряді припинила боротьбу після першого ж матчу Даяна Ястремська. Одеситка поступилася росіянці Анні Калінській – 6:7(5), 4:6.

    Підзаробила трохи грошей Леся Цуренко. Ветеранка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі переграла іншу кваліфаєрку Чжен Ціньвень з Китаю – 6:4, 6:3.

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    Теги: теніс Ангеліна Калініна
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    З’явилося відео перемоги українки над росіянкою на тенісному турнірі в Москві