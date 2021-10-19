З’явилося відео перемоги українки над росіянкою на тенісному турнірі в Москві

Ангеліна Калініна прошла перше коло на турнірі в Москві

Калініна в двох сетах взяла гору над експереможницею Кубку Кремля Касаткіною

Українська тенісистка Ангеліна Калініна з перемоги стартувала на тенісному турнірі в Москві. В першому колі Кубку Кремля вона здолала експереможницю цих змагань, 28-му ракетку світу Дарію Касаткіну – 6:2, 6:3.

Українка реалізувала вісім брейкпойнтів, програла чотири свої подачі.

До Москви поїхали ще кілька українок. В одиночному розряді припинила боротьбу після першого ж матчу Даяна Ястремська. Одеситка поступилася росіянці Анні Калінській – 6:7(5), 4:6.

Підзаробила трохи грошей Леся Цуренко. Ветеранка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі переграла іншу кваліфаєрку Чжен Ціньвень з Китаю – 6:4, 6:3.