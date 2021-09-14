Тренер «Шахтаря» Де Дзербі не вважає «гірників» фаворитами в грі з «Шерифом»

Донецька команда готується до старту в груповому турнірі Ліги чемпіонів

15 вересня донецький «Шахтар» проведе перший матч групового турніру Ліги чемпіонів. У Тирасполі «гірники» зустрінуться з дебютантом турніру «Шерифом». Напередодні гри головний тренер української команди Роберто Де Дзербі відповів на запитання журналістів.

«У «Шерифа» багато гравців, які діють на швидкості, підтримують високий ритм. Ми дуже поважаємо цю команду. Вони кваліфікувалися у груповий турнір Ліги чемпіонів так само, як і ми, – сказав Де Дзербі. – Зустріч з «Шерифом» дуже важлива. Не думаю, що футболістів потрібно сильно мотивувати. Вони чудово знають, як треба налаштуватися на гру. Не потрібно думати, фаворити ми чи ні, потрібно просто бути дуже сконцентрованими на матчі, грати якісно та поважати суперника».

Також Де Дзербі розповів, хто замінить Манора Соломона в атаці.

«Не важливо, фаворити ми перед матчем з «Шерифом» чи ні. Не звертаю уваги й на те, що пишуть ЗМІ про наші майбутні матчі з «Інтером» або «Реалом». Ми можемо поступитися цим командам, але я впевнений, що можемо й перемогти їх. Ми маємо думати про себе.

У нас не буде Соломона. Його замінить Фернандо або Мудрик. Я вже знаю, хто зіграє, але не скажу».

Матч «Шериф» – «Шахтар» розпочнеться 15 вересня о 19:45

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