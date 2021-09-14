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    Україна має виплатити за медалі Паралімпіади 222 мільйони гривень

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    Українські паралімпійці ще не отримали премії від держави - Україна має виплатити за медалі Паралімпіади 222 мільйони гривень
    Українські паралімпійці ще не отримали премії від держави
    Фото з відкритих джерел

    Призери Ігор у Токіо чекають на премії від держави

    На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України здобула 98 нагород – 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. За них держава має виплатити кругленьку суму. Якщо ще п’ять років тому, у Ріо-2016, за золоту нагороду паралімпійцям платили премії в гривневому еквіваленті до $40 тис., то вже в Пхенчхані-2018 фінансову винагороду їм збільшили більше ніж утричі. Вони мають отримати стільки ж, скільки й призери Олімпіади Жан Беленюк, Михайло Романчук чи Еліна Світоліна. Тобто, $125 тис. – за «золото», $80 тис. – за «срібло», $55 тис. – за «бронзу». А це, не враховуючи премій для тренерів, близько 222 млн грн.

    Наразі паралімпійці всі гроші ще не отримали. Втім, як розповів «Главкому» найкращий спортсмен у Токіо-2020 Максим Крипак, питання розміру фінансової нагороди він ніколи собі не ставив.

    «У скільки оцінили, так, значить, і буде», – сказав Крипак.

    Детальніше читайте в інтерв’ю: «Десятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор Максим Крипак: Вода лікує».

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    Теги: Олімпіада Максим Крипак
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    Україна має виплатити за медалі Паралімпіади 222 мільйони гривень