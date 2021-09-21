  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренер збірної Аргентини з футболу став жертвою збройного нападу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роберто Аяла провів більше 100 матчів за збірну Аргентини - Тренер збірної Аргентини з футболу став жертвою збройного нападу
    Роберто Аяла провів більше 100 матчів за збірну Аргентини
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Аялу пограбували, коли він перебував у своїй машині

    Тренер збірної Аргентини Роберто Аяла піддався нападу з боку озброєних злочинців. Як повідомляє Mundo Deportivo, інцидент стався в кварталі Сан-Каетано в Лухані (Аргентина). Троє грабіжників напали на Айялу, коли він був у своїй машині. Зловмисники, щоб зупинити авто, кинули в нього булижник. Потім грабіжники погрожували йому пістолетами і забрали гроші – близько €5,6 тис., і мобільний телефон колишнього футболіста «Валенсії» та «Сарагоси». Інший водій побачив, що відбувається і викликав поліцію.

    Аяла працює в тренерському штабі збірної Аргентини. У 2000-2007 роках Роберто провів більше 200 матчів за «Валенсію», став переможцем Кубку УЄФА і двічі завоював титул чемпіона Іспанії.

    Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, який виступає за «Парі Сен-Жермен», не потиснув руку тренеру Маурісіо Почеттіно, коли той вирішив його замінити.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер збірної Аргентини з футболу став жертвою збройного нападу