Тренер збірної Аргентини з футболу став жертвою збройного нападу

Роберто Аялу пограбували, коли він перебував у своїй машині

Тренер збірної Аргентини Роберто Аяла піддався нападу з боку озброєних злочинців. Як повідомляє Mundo Deportivo, інцидент стався в кварталі Сан-Каетано в Лухані (Аргентина). Троє грабіжників напали на Айялу, коли він був у своїй машині. Зловмисники, щоб зупинити авто, кинули в нього булижник. Потім грабіжники погрожували йому пістолетами і забрали гроші – близько €5,6 тис., і мобільний телефон колишнього футболіста «Валенсії» та «Сарагоси». Інший водій побачив, що відбувається і викликав поліцію.

Аяла працює в тренерському штабі збірної Аргентини. У 2000-2007 роках Роберто провів більше 200 матчів за «Валенсію», став переможцем Кубку УЄФА і двічі завоював титул чемпіона Іспанії.

Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, який виступає за «Парі Сен-Жермен», не потиснув руку тренеру Маурісіо Почеттіно, коли той вирішив його замінити.