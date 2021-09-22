  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Роналду вище Мессі. Названі найбільш високооплачувані футболісти світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду заробить більше &euro;100 млн - Роналду вище Мессі. Названі найбільш високооплачувані футболісти світу
    Кріштіану Роналду заробить більше €100 млн
    Фото з відкритих джерел

    Більше €100 млн отримає лише нападник збірної Португалії

    Кріштіану Роналду в 36 років залишається лідером серед футболістів, які за рік заробляють більше за інших. Чимало фінансової вигоди йому принесла зміна команди. Перехід зоряного португальського форварда з туринського «Ювентуса» в англійський «Манчестер Юнайтед» дозволив йому забратися на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes. Про це повідомляє Goal.

    Роналду має заробити €106,6 млн до вирахування податків в сезоні-2021/2022, з яких € 59,7 млн складе його зарплата і бонуси за повернення на «Олд Траффорд».

    Ліонель Мессі, тим часом, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з €93,8 млн, а його нові одноклубники по французькому «Парі Сен-Жермен» Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) замикають четвірку найкращих .

    Маріуш Левандовський, якому вручили «Золоту бутсу» як найкращому бомбардиру минулого сезону, заробить в «Баварії» €29,8 млн.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роналду вище Мессі. Названі найбільш високооплачувані футболісти світу