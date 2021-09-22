Роналду вище Мессі. Названі найбільш високооплачувані футболісти світу

Більше €100 млн отримає лише нападник збірної Португалії

Кріштіану Роналду в 36 років залишається лідером серед футболістів, які за рік заробляють більше за інших. Чимало фінансової вигоди йому принесла зміна команди. Перехід зоряного португальського форварда з туринського «Ювентуса» в англійський «Манчестер Юнайтед» дозволив йому забратися на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes. Про це повідомляє Goal.

Роналду має заробити €106,6 млн до вирахування податків в сезоні-2021/2022, з яких € 59,7 млн складе його зарплата і бонуси за повернення на «Олд Траффорд».

Ліонель Мессі, тим часом, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з €93,8 млн, а його нові одноклубники по французькому «Парі Сен-Жермен» Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) замикають четвірку найкращих .

Маріуш Левандовський, якому вручили «Золоту бутсу» як найкращому бомбардиру минулого сезону, заробить в «Баварії» €29,8 млн.