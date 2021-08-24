Тренер «Шахтаря» не відмовиться від атакувальної тактики в грі з «Монако»

Роберто Де Дзербі шукатиме вихід до групового етапу Ліги чемпіонів біля воріт суперників

Уже 25 серпня «Шахтар» може оформити вихід в груповий етап Ліги чемпіонів. Для цього «гірникам» необхідно зберегти перевагу, яку вони здобули в першому раунді плей-оф турніру. Тиждень тому донеччани перемогли «Монако» на виїзді – 1:0.

Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі поділився очікуваннями від матчу-відповіді.

«Головне, що гравці звикли грати в Харкові. Для нас нічого не змінювалося, ми вчора і сьогодні готувалися до цього матчу, також будемо готуватися завтра, так що нічого нового, – сказав наставник «Шахтаря». – І ми і «Монако» дуже мотивовані перед матчем, ми маємо показати той футбол, який знаємо. Необхідно вийти на поле без думок про поєдинок в гостях, потрібно підготуватися правильно, це дуже важливий матч».

Матч «Шахтар» – «Монако» відбудеться 25 серпня. Початок зустрічі в Харкові – о 22:00. «Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу.