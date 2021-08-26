У Вінниці пройде хода та мітинг-реквієм до Дня пам’яті захисників України

Програма заходів у місті

29 серпня у Вінниці пройдуть урочисті заходи до Дня пам’яті захисників України. На завершення відбудеться всеукраїнська мобелень у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

Про це повідомляють у громадській організації «Єдина Родина Вінниччини».

«Дорога родино, патріоти та небайдужі українці, запрошуємо всіх 29 серпня завітати до міста Вінниці на площу Європейську. Там ми усі разом урочисто відзначимо День пам’яті Захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави», – йдеться у повідомленні.

В рамках програми заплановані наступні заходи: