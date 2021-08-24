  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ярмоленко взяв участь у розгромі «Лестера»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко поки що не потрапляє до основного складу - Ярмоленко взяв участь у розгромі «Лестера»
    Андрій Ярмоленко поки що не потрапляє до основного складу
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної України вийшов на заміну в кінці матчу другого туру Прем’єр-ліги

    Атакувальний півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко знову вийшов на заміну в грі Прем’єр-ліги. В другому турі «молотобійці» зустрічалися з «Лестером» і здобули переконливу перемогу – 4:1.

    «Лиси», які є діючими володарями Кубку і Суперкубку Англії, грали в меншості весь другий тайм. Айосе Перес був вилучений через грубий фол. За таких обставин «Лестер» пробував пручатися, навіть один гол забив, проте «Вест Гем» впевнено використав чисельну перевагу. Два м’ячі на рахунку Маркоса Антоніо, по одному разу відзначилися Пабло Форнальс і Мохамед Бельнафра – 4:1.

    «Вест Гем» виграв два стартові матчі і йде в групі лідерів. Також без втрат ідуть «Челсі», «Брайтон». Тоттенгем», «Ліверпуль».

    «Манчестер Сіті» розгромив «Норвіч» - 5:0. Захисник господарів Олександр Зінченко на поле не виходив.

    Збірна України збереться пере іграми відбору чемпіонату світу з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня) 29 серпня. В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков не зможе розраховувати на двох воротарів (склад збірної).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ярмоленко взяв участь у розгромі «Лестера»