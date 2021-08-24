Ярмоленко взяв участь у розгромі «Лестера»

Андрій Ярмоленко поки що не потрапляє до основного складу

Капітан збірної України вийшов на заміну в кінці матчу другого туру Прем’єр-ліги

Атакувальний півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко знову вийшов на заміну в грі Прем’єр-ліги. В другому турі «молотобійці» зустрічалися з «Лестером» і здобули переконливу перемогу – 4:1.

«Лиси», які є діючими володарями Кубку і Суперкубку Англії, грали в меншості весь другий тайм. Айосе Перес був вилучений через грубий фол. За таких обставин «Лестер» пробував пручатися, навіть один гол забив, проте «Вест Гем» впевнено використав чисельну перевагу. Два м’ячі на рахунку Маркоса Антоніо, по одному разу відзначилися Пабло Форнальс і Мохамед Бельнафра – 4:1.

«Вест Гем» виграв два стартові матчі і йде в групі лідерів. Також без втрат ідуть «Челсі», «Брайтон». Тоттенгем», «Ліверпуль».

«Манчестер Сіті» розгромив «Норвіч» - 5:0. Захисник господарів Олександр Зінченко на поле не виходив.

Збірна України збереться пере іграми відбору чемпіонату світу з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня) 29 серпня. В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков не зможе розраховувати на двох воротарів (склад збірної).