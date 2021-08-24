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    Перша олімпійська чемпіонка України в День Незалежності виклала провокативне фото

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    Перша олімпійська чемпіонка України в День Незалежності виклала провокативне фото
    Фото з відкритих джерел

    Оксана Баюл опублікувала скандальну світлину в соцмережах

    Колишня фігуристка Оксана Баюл, яка образилася на президента Володимира Зеленського через те, що її не запросили на святкування Дня Незалежності і вирішила позбутися українського громадянства, 24 серпня виклала в соцмережах фото з американським прапором.

    «Якщо тебе не люблять – НЕ випрошуй любов. Якщо тобі не вірять – не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують – не доводь», – написала Баюл.

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    Допис, поширений Oksana Baiul (@oksanabaiul)

    Оксана Баюл виграла Олімпійські ігри 1994 року в Ліллехаммері. Мешкає в США.

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    Теги: Олімпіада Оксана Баюл
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    Перша олімпійська чемпіонка України в День Незалежності виклала провокативне фото