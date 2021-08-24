Роналду за кілька днів може стати одноклубником Зінченка

Нападник «Ювентуса» в найближчі дні може змінити клуб

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, португальський футболіст має намір продовжити кар'єру в «Манчестер Сіті». Повідомляється, що перехід Роналду в стан містян може відбутися в нинішнє трансферне вікно. Літнє вікно в Англії буде закрито 31 серпня.

Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів. Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Повідомлялося, що Роналду, який залишився на лавці запасних на матчі 1-го туру Серії А з «Удінезе», сам попросив не ставити його в стартовий склад. Футболіст шукає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.