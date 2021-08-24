  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Роналду за кілька днів може стати одноклубником Зінченка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду може повернутися в Англію - Роналду за кілька днів може стати одноклубником Зінченка
    Кріштіану Роналду може повернутися в Англію
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Ювентуса» в найближчі дні може змінити клуб

    Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії, повідомляє L'Equipe.

    За інформацією джерела, португальський футболіст має намір продовжити кар'єру в «Манчестер Сіті». Повідомляється, що перехід Роналду в стан містян може відбутися в нинішнє трансферне вікно. Літнє вікно в Англії буде закрито 31 серпня.

    Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів. Чинний контракт Роналду з італійським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

    Повідомлялося, що Роналду, який залишився на лавці запасних на матчі 1-го туру Серії А з «Удінезе», сам попросив не ставити його в стартовий склад. Футболіст шукає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роналду за кілька днів може стати одноклубником Зінченка