На чемпіонаті Європи з волейболу Україна зіграє з Росією

Матч 1/8 фіналу відбудеться в Гданську 11 вересня

Збірна України з волейболу вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У груповому турнірі наша команда взяла гору над Грецією, Португалією, Бельгією, поступилася Сербії та Польщі і посіла третє місце. У плей-оф українці зустрінуться з Росією. Матч відбудеться 11 вересня в Гданську.

Суперники – срібні призери Олімпіади в Токіо.

На минулому чемпіонаті Європи, 2019 року, збірна України посіла сьоме місце. Тоді на стадії 1/4 фіналу вона поступилася майбутньому чемпіону Сербії з рахунком 2:3.

Переможець матчу в 1/4 фіналу вийде на сильнішого в парі Польща – Фінляндія.

Також 11 вересня відбудеться повернення в ринг боксера Евандера Голіфілда. Поєдинок з його участю коментуватиме колишній президент США Дональд Трамп.

Раніше, нагадаємо, товариську гру провела футбольна збірна України. У Пльзені вона задовольнилася нічиєю в матчі з Чехією – 1:1.