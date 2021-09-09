  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На чемпіонаті Європи з волейболу Україна зіграє з Росією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи - На чемпіонаті Європи з волейболу Україна зіграє з Росією
    Збірна України зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
    Фото з відкритих джерел

    Матч 1/8 фіналу відбудеться в Гданську 11 вересня

    Збірна України з волейболу вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У груповому турнірі наша команда взяла гору над Грецією, Португалією, Бельгією, поступилася Сербії та Польщі і посіла третє місце. У плей-оф українці зустрінуться з Росією. Матч відбудеться 11 вересня в Гданську.

    Суперники – срібні призери Олімпіади в Токіо.

    На минулому чемпіонаті Європи, 2019 року, збірна України посіла сьоме місце. Тоді на стадії 1/4 фіналу вона поступилася майбутньому чемпіону Сербії з рахунком 2:3.

    Переможець матчу в 1/4 фіналу вийде на сильнішого в парі Польща – Фінляндія.

    Також 11 вересня відбудеться повернення в ринг боксера Евандера Голіфілда. Поєдинок з його участю коментуватиме колишній президент США Дональд Трамп.

    Раніше, нагадаємо, товариську гру провела футбольна збірна України. У Пльзені вона задовольнилася нічиєю в матчі з Чехією – 1:1.

    Читайте також:

    Теги: волейбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На чемпіонаті Європи з волейболу Україна зіграє з Росією