Тренер «Шахтаря» пояснив заміну воротаря на останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів

Роберто Де Дзербі хотів, щоб Шевченко зіграв у турнірі найсильніших команд Європи

Донецький «Шахтар» втратив перемогу в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів з «Шерифом». Гості зрівняли рахунок в компенсований час – 1:1. За кілька хвилин до голу тренер команди Роберто Де Дзербі замінив воротаря: замість Андрія П’ятова на поле вийшов Олексій Шевченко. Вини голкіпера в голі немає, але чому наставник зробив такий хід – він пояснив після гри.

«Шевченко заслужив зіграти в Лізі чемпіонів, нехай навіть п'ять хвилин, адже він справжній професіонал і завжди тренувався відмінно. Тому я вважаю, що це було правильно. І це геть не стосується поваги до суперника. Ми мусили перемогти 5:0, оскільки мали багато гольових шансів, – сказав Де Дзербі. – Ми щось робитимемо з трансферами в січні. Ми побачили прогрес кількох футболістів, таких, як Судаков, Бондаренко, Бондар. Судакова я замінив, бо він травмувався. Дивіться, я в Україні – іноземець. Я поважаю всіх і не дивлюся, бразилець гравець, італієць чи українець. Я звик шанувати всіх. Звичайно, я повинен ухвалювати рішення, адже, наприклад, у чемпіонаті України є обмеження в чотири українці. Але ми грали з п’ятьма українцями в Мадриді. Як бачите, я ухвалюю рішення виключно за матчем і за суперником, а не дивлюся на національність».

«Шериф» набрав 7 очок, посів 3-е місце та виступить у Лізі Європи УЄФА. Донецький «Шахтар» (2) завершив виступ у єврокубках цього сезону. У плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА з групи D вийшли мадридський «Реал» (15) та міланський «Інтер» (10).