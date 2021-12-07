У Лізі чемпіонів впав рекорд Мессі, Зінченко зробив асист

Нападник «Парі Сен-Жермен» Мбаппе першим забив 30 голів у турнірі у віці до 23-х років

У матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Парі Сен-Жермен» здолав «Брюгге» (4:1). По два голи в цій зустрічі забили Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі.

Перший гол став для французького футболіста 30-м у Лізі чемпіонів. Мбаппе досягнув цієї позначки у віці 22 років 352 днів. Таким чином, Мбаппе став наймолодшим гравцем, який забив 30 голів у Лізі чемпіонів, побивши рекорд форварда «ПСЖ» Ліонеля Мессі, який досяг цієї позначки у віці 23 років 131 дня.

В паралельному матчі «Лейпциг» переграв «Манчестер Сіті» (2:1). Українець англійської команди Олександр Зінченко відзначився гольовою передачею.

До плей-оф вийшли «Манчестер Сіті» (12 очок) і «ПСЖ» (11).