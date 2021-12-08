Ще одна країна слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

Вже дві країни оголосили бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні

Зимові Ігри в Китаї проігнорують політики Австралії

Ще одна країна відмовилася від участі в заходах Олімпіади в Пекіні. Не поїдуть на Ігри до Китаю політики Австралії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. Раніше про відповідне рішення оголосили Сполучені Штати Америки.

«Офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри. Проте австралійські спортсмени поїдуть», – наводить слова Моррісона Reuters.

Також в Олімпійському комітеті Австралії заявили, що дипломатичний бойкот не вплине на 40 австралійських спортсменів, які візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх.

Із закликами бойкотувати зимові Ігри раніше виступали різні політики з Канади, Норвегії, США, а також представники майже 200 правозахисних організацій із різних країн. Це пов'язано зі звинуваченнями у масових репресіях у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) проти місцевої мусульманської етнічної меншини.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.