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    Ще одна країна слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

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    Вже дві країни оголосили бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні - Ще одна країна слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні
    Вже дві країни оголосили бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні
    фото з відкритих джерел

    Зимові Ігри в Китаї проігнорують політики Австралії

    Ще одна країна відмовилася від участі в заходах Олімпіади в Пекіні. Не поїдуть на Ігри до Китаю політики Австралії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. Раніше про відповідне рішення оголосили Сполучені Штати Америки.

    «Офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри. Проте австралійські спортсмени поїдуть», – наводить слова Моррісона Reuters.

    Також в Олімпійському комітеті Австралії заявили, що дипломатичний бойкот не вплине на 40 австралійських спортсменів, які візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх.

    Із закликами бойкотувати зимові Ігри раніше виступали різні політики з Канади, Норвегії, США, а також представники майже 200 правозахисних організацій із різних країн. Це пов'язано зі звинуваченнями у масових репресіях у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) проти місцевої мусульманської етнічної меншини.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

    Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

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    Теги: Олімпіада США Австралія Китай
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    Ще одна країна слідом за США оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні