Африканський футболіст змінив у Німеччині прізвище, і тепер йому загрожує в’язниця

Бакарі Джатта за підброьку документів може потрапити за грати

Нападник «Гамбурга» Джатта занизив вік і грав під чужим ім’ям через бажання залишитися в Європі

Прокуратура Німеччини звинуватила нападника «Гамбурга» Бакері Джатту у підробці особистих даних та порушенні міграційного законодавства.

Як повідомляє AP, гамбійського форварда звуть Бакарі Даффе, і він на два з половиною роки старший, ніж заявляв спочатку.

Джатта прибув до Німеччини у 2015 році без паспорта та заявив, що йому немає 18 років. Відповідно, його стали вважати дитиною-біженцем, якій потрібен додатковий правовий захист.

Прокуратура звинуватила Джатту в порушенні міграційного законодавства за чотирма пунктами, також його звинувачують у наданні фальшивих документів.

Адвокат футболіста заявив, що Джатта «чітко підтвердив свою особу» і що він подасть клопотання про припинення справи.

Футболіст уклав контракт із «Гамбургом» у 2016 році.

«Гамбург» цього сезону йде на сьомому місці в другій бундеслізі, здобувши шість перемог у 16 іграх. Джатта цього сезону зіграв за клуб у 18 матчах у всіх турнірах і забив два м'ячі.