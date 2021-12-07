  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Африканський футболіст змінив у Німеччині прізвище, і тепер йому загрожує в’язниця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бакарі Джатта за підброьку документів може потрапити за грати - Африканський футболіст змінив у Німеччині прізвище, і тепер йому загрожує в’язниця
    Бакарі Джатта за підброьку документів може потрапити за грати
    фото з відкритих джерел

    Нападник «Гамбурга» Джатта занизив вік і грав під чужим ім’ям через бажання залишитися в Європі

    Прокуратура Німеччини звинуватила нападника «Гамбурга» Бакері Джатту у підробці особистих даних та порушенні міграційного законодавства.

    Як повідомляє AP, гамбійського форварда звуть Бакарі Даффе, і він на два з половиною роки старший, ніж заявляв спочатку.

    Джатта прибув до Німеччини у 2015 році без паспорта та заявив, що йому немає 18 років. Відповідно, його стали вважати дитиною-біженцем, якій потрібен додатковий правовий захист.

    Прокуратура звинуватила Джатту в порушенні міграційного законодавства за чотирма пунктами, також його звинувачують у наданні фальшивих документів.

    Адвокат футболіста заявив, що Джатта «чітко підтвердив свою особу» і що він подасть клопотання про припинення справи.

    Футболіст уклав контракт із «Гамбургом» у 2016 році.

    «Гамбург» цього сезону йде на сьомому місці в другій бундеслізі, здобувши шість перемог у 16 іграх. Джатта цього сезону зіграв за клуб у 18 матчах у всіх турнірах і забив два м'ячі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Бундесліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Африканський футболіст змінив у Німеччині прізвище, і тепер йому загрожує в’язниця