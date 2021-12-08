«Шахтар» прикрою нічиєю попрощався з Лігою чемпіонів

Донеччани пропустили від «Шерифа» в компенсований час

«Шахтар» попрощався з єврокубками. В останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів проти «Шерифа» «гірники» мали перемагати. Володіли територіальною перевагою, але пропустили в компенсований час – 1:1. Таким чином, в плей-оф Ліги чемпіонів пішли «Реал» та «Інтер», «Шериф» гратиме в Лізі Європи. А «Шахтар» має дев’ять місяців, щоб підготуватися до наступної єврокампанії.

В грі з «Шерифом» наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі експериментував. Зі стартових хвилин вийшли учорашні дублери. Вони не зіпсували загальний малюнок гри. «Гірники» повністю володіли територіальною перевагою. До небезпечних моментів тотальний контроль м’яча доводив нечасто, але свій гол вони забили. Перед свистком на перерву Кривцов черпачком закинув м’яч на Фернандо в штрафний майданчик і бразилець, падаючи, зумів поцілити у дальній кут воріт.

По перерві «Шериф» заграв сміливіше. Молдовська команда мала більше нагод для взяття воріт. Роберто Де Дзербі замінами зробив склад «Шахтаря» звичним, і його підопічні повернули контроль над грою. Проте в компенсований час «Шериф» зумів зрівняти рахунок – 1:1.

«Шахтар» набрав у груповому турнірі два очка, в «Шерифа» – сім. Молдавани зіграють в плей-оф Ліги Європи. До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли «Реал» (15 очок) та «Інтер» (10). Паралельна зустріч між ними завершилася перемогою мадридців – 2:0.

Ліга чемпіонів, груповий етап. Група D. 6-й тур.

«Шахтар» – «Шериф» – 1:1

Гол: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3.

«Шахтар»: П’ятов (Шевченко, 86) – Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Кривцов, Бондар, Додо – Маркос Антоніо – Соломон, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Марлос – Фернандо (Мудрик, 46).

«Шериф»: Атанасіадіс – Крістіано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Костанца – Аддо, Коловос (Ніколов, 46), Тілль – Бруно, Янсане, А.Траоре.

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