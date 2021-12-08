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    Вернидуб роздав на горіхи футболістам після нічиєї з «Шахтарем»

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    Юрій Вернидуб зумів достукатися до гравців і врятувати матч у Києві - Вернидуб роздав на горіхи футболістам після нічиєї з «Шахтарем»
    Юрій Вернидуб зумів достукатися до гравців і врятувати матч у Києві
    фото з відкритих джерел

    Тренер «Шерифа» незадоволений грою команди в першому таймі матчу Ліги чемпіонів

    Наставник «Шерифа» Юрій Вернидуб прокоментував нічию з «Шахтарем» (1:1) у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Український тренер залишився незадоволений діями гравців в першому таймі зустрічі.

    «Перший тайм у виконанні моєї команди був антифутболом. Я вважаю, що так грати не можна. У перерві у нас відбулася серйозна розмова у роздягальні. Другий тайм уже був гідним: не притискалися, а атакували, у нас були добрі спроби. Зрештою дотиснули, забили, зрівняли… Я вдячний команді, всім хлопцям. Але повторю: так, як ми грали в першому таймі, не можна грати; я просто не впізнав свою команду», – наводить слова Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

    «Шериф» набрав 7 очок, посів 3-е місце та виступить у Лізі Європи УЄФА. Донецький «Шахтар» (2) завершив виступ у єврокубках цього сезону. У плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА з групи D вийшли мадридський «Реал» (15) та міланський «Інтер» (10).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб
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    Вернидуб роздав на горіхи футболістам після нічиєї з «Шахтарем»