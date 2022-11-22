Турнірне становище збірних в групах «A» і «B» після першого туру мундіалю в Катарі
Збірні Нідерландів та Англії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі
Вчора, 21 листопада, пройшли три матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».
Матч-відкриття мундіалю між збірними Катару та Еквадору відбувся ще у неділю 20 листопада і завершився перемогою південноамериканської команди.
Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «A» і «B»:
Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.
Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.
Група «С»
12:00. Аргентина – Саудівська Аравія
18:00. Мексика – Польща
Група «D»:
15:00. Данія – Туніс
21:00. Франція – Австралія
Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.
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