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Турнірне становище збірних в групах «A» і «B» після першого туру мундіалю в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Турнірне становище збірних в групах «A» і «B» після першого туру мундіалю в Катарі
На мундіалі вже відбулись чотири поєдинки
фото з відкритих джерел

Збірні Нідерландів та Англії лідирують у своїх групах на турнірі в Катарі

Вчора, 21 листопада, пройшли три матчі Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Матч-відкриття мундіалю між збірними Катару та Еквадору відбувся ще у неділю 20 листопада і завершився перемогою південноамериканської команди.

Результати матчів першого туру групового етапу ЧС-2022 в групах «A» і «B»:

Турнірне становище збірних в групах «A» і «B» після першого туру мундіалю в Катарі фото 1

Турнірні таблиці двох груп після дебютного туру.

Турнірне становище збірних в групах «A» і «B» після першого туру мундіалю в Катарі фото 2

Нагадаємо, сьогодні пройде ще чотири поєдинки Чемпіонату світу в Катарі.

Група «С»

12:00. Аргентина – Саудівська Аравія
18:00. Мексика – Польща

Група «D»:

15:00. Данія – Туніс
21:00. Франція – Австралія

Відзначимо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.

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Теги: мундіаль-2022 Катар ЧС-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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