Супровід збірної на мундіаль в Катарі: Польща підняла в повітря два винищувачі (відео)
Літак з футболістами в авіапросторі Польщі супроводжували військові винищувачі F-16
Збірну Польщі на Чемпіонат світу-2022 до Катару супроводжували винищувачі F-16. Очевидно, такі заходи безпеки вирішили застосувати на тлі занепокоєння про повітряну безпеку. Про це повідомив полський міністр оборони і віце-прем'єр Маріуш Блащак.
Збірна Польщі чартерним авіарейсом відправилася на Чемпіонат світу-2022, який стартує 20 листопада у Катарі. Зазначається, що збірна відправлялася з військового аеропорту у Варшаві, тому не змогла попрощатися з вболівальниками і журналістами.
Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZБудь ласка, читайте текст після реклами— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022
Винищувачі F-16 – це бомбардувальні літаки четвертого покоління. Їх, зокрема, Україна просить від своїх західних партнерів для боротьби з Росією, проте поки безуспішно.
Збірна Польщі зіграє на Чемпіонаті світу у групі «С» з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Дебютний матч заплановано на 22 листопада.
Раніше повідомлялось, що Катар хоче заборонити продаж пива на стадіонах.
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