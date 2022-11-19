Супровід збірної на мундіаль в Катарі: Польща підняла в повітря два винищувачі (відео)

Збірна відправлялася з військового аеропорту у Варшаві

Літак з футболістами в авіапросторі Польщі супроводжували військові винищувачі F-16

Збірну Польщі на Чемпіонат світу-2022 до Катару супроводжували винищувачі F-16. Очевидно, такі заходи безпеки вирішили застосувати на тлі занепокоєння про повітряну безпеку. Про це повідомив полський міністр оборони і віце-прем'єр Маріуш Блащак.

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Збірна Польщі чартерним авіарейсом відправилася на Чемпіонат світу-2022, який стартує 20 листопада у Катарі. Зазначається, що збірна відправлялася з військового аеропорту у Варшаві, тому не змогла попрощатися з вболівальниками і журналістами.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ Будь ласка, читайте текст після реклами — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Винищувачі F-16 – це бомбардувальні літаки четвертого покоління. Їх, зокрема, Україна просить від своїх західних партнерів для боротьби з Росією, проте поки безуспішно.

Збірна Польщі зіграє на Чемпіонаті світу у групі «С» з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Дебютний матч заплановано на 22 листопада.

Раніше повідомлялось, що Катар хоче заборонити продаж пива на стадіонах.

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