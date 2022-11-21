20 тис. похоронних свічок: у Німеччині пройшов тихий протест проти мундіалю у Катарі

Життя трудових мігрантів важливіше за будь-який прибуток

Вчора, 20 листопада, матчем Еквадору та Катару стартував Чемпіонат світу з футболу. У той же час у Німеччині в Північному Рейні-Вестфалії відбулася тиха акція протесту проти мундіалю за участю художника Фолькера-Йоханнеса Тріба та організації AWO. Про це повідомляє Bild.

На стадіоні в Замку Стрюнкеді розклали 6,5 тис. тканинних футбольних м'ячів, заповнених піском, на честь робітників-мігрантів, які загинули в Катарі під час будівництва стадіонів. Також на трибунах розклали близько 20 тис. похоронних свічок.

«Для нас як для організації соціального забезпечення робітників права людини не підлягають обговоренню. Життя трудових мігрантів важливіше за будь-який прибуток. За допомогою нашої кампанії ми хочемо звернутися до совісті футбольного світу та нагадати всім про звірства, що сталися напередодні Чемпіонату світу. Спортивні заходи ніколи більше не повинні присуджуватись господарям, які порушують фундаментальні цінності», – наводить слова голови AWO Майкла Шеффлера видання.

Раніше повідомлялось, що Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші.