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    Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)

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    Росіяни засмагають на харківській галявині - Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)
    Росіяни засмагають на харківській галявині
    Фото з соцмереж

    Нетверезих сміливців шпиталізовано

    Прикра оказія трапилася неподалік від метро «Академіка Павлова» у Харкові в день Святої Трійці, 16 травня. Двоє нетверезих чоловіків, як потім виявилося, громадян Російської Федерації, провокували перехожих вигуками «Россія», «Путін», «Я русскій», «Кримнаш» і ще купою схожих гасел.

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    Провокували не дуже довго, бо на лихо пиячків, їхнґ буйство помітили кілька ультрас «Металіста», які проходили поряд. Ультрас надодачу ще й виявилися учасниками бойових дій. Вони швидко зметикували, що треба робити в такій ситуації і добряче «русскомірців» відгупали. Так, що довелося до них милосердним українцям викликати «швидку» і шпиталізувати.

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    Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)
    Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)
    Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)
    Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)
    Фото з соцмереж

    Прибулі на місце медики надали постраждалим першу допомогу. Від написання заяви чоловіки відмовилися, повідомляє поліція. Інформація про подію внесена в Журнал єдиного обліку правопорушень.

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