Визначилася четверта українська біатлоністка, яка виступить на Олімпіаді

До Пекіна напевно поїде Валентина Семеренко

В Обергофі провели останню гонку на етапі Кубку світу. Україну в пасьюті представляли Валентина Семеренко, Дар’я Блашко і Юлія Джима. Дві останні вже забронювали собі місця в олімпійській команді. Поїде до Пекіна і Олена Білосюк (Підгрушна), яка цей німецький етап пропускала і готувалася окремо в словенській Поклюці.

Четверте і запасне місце залишалися вакантними, але тепер сумніви в тренерів напевно відпали. Валентина Семеренко показала найкращий результат українців у поточному сезоні, посівши в спринті 13 місце. В гонці переслідування пів дистанції йшла в десятці і лише прикрі три хиби на третьому вогневому рубежі відкинули її на підсумкове 33 місце.

Ходом Валентина поступається Юлії Джимі, яка в пасьюті пробігла шість додаткових кіл і на фініші була 36-ю, проте влучна стрільба дозволила Семеренко піднятися на 42 позицію в заліку Кубку світу. Це – «чистий» четвертий номер збірної України. Вище – Джима (30 місце), Білосюк (34), Блашко – (36). Більше українок, які б брали залікові очки, в рейтингу немає.

В пасьюті однією з двох біатлоністок, які «чисто» пройшли вогневі рубежі, стала Блашко. Вона фінішувала на 22-му місці.

Перемогу в гонці переслідування за явної переваги здобула Марта Олсбю Ройселланд, Ганна Еберг – друга, білоруска Дінара Алімбекова – третя.

Перед Олімпіадою на спортсменок ще чекає один етап Кубку світу в Рупольдингу, який розпочнеться 12 січня.