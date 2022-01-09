  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Визначилася четверта українська біатлоністка, яка виступить на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Валентина Семеренко може готуватися до Ігор у Пекіні - Визначилася четверта українська біатлоністка, яка виступить на Олімпіаді
    Валентина Семеренко може готуватися до Ігор у Пекіні
    фото з відкритих джерел

    До Пекіна напевно поїде Валентина Семеренко

    В Обергофі провели останню гонку на етапі Кубку світу. Україну в пасьюті представляли Валентина Семеренко, Дар’я Блашко і Юлія Джима. Дві останні вже забронювали собі місця в олімпійській команді. Поїде до Пекіна і Олена Білосюк (Підгрушна), яка цей німецький етап пропускала і готувалася окремо в словенській Поклюці.

    Четверте і запасне місце залишалися вакантними, але тепер сумніви в тренерів напевно відпали. Валентина Семеренко показала найкращий результат українців у поточному сезоні, посівши в спринті 13 місце. В гонці переслідування пів дистанції йшла в десятці і лише прикрі три хиби на третьому вогневому рубежі відкинули її на підсумкове 33 місце.

    Ходом Валентина поступається Юлії Джимі, яка в пасьюті пробігла шість додаткових кіл і на фініші була 36-ю, проте влучна стрільба дозволила Семеренко піднятися на 42 позицію в заліку Кубку світу. Це – «чистий» четвертий номер збірної України. Вище – Джима (30 місце), Білосюк (34), Блашко – (36). Більше українок, які б брали залікові очки, в рейтингу немає.

    В пасьюті однією з двох біатлоністок, які «чисто» пройшли вогневі рубежі, стала Блашко. Вона фінішувала на 22-му місці.

    Перемогу в гонці переслідування за явної переваги здобула Марта Олсбю Ройселланд, Ганна Еберг – друга, білоруска Дінара Алімбекова – третя.

    Перед Олімпіадою на спортсменок ще чекає один етап Кубку світу в Рупольдингу, який розпочнеться 12 січня.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Визначилася четверта українська біатлоністка, яка виступить на Олімпіаді