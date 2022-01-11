  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Світоліна розповіла про істерику під час Олімпіади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еліна Світоліна вважає бронзу Олімпіади найдорожчою нагородою в кар'єрі - Світоліна розповіла про істерику під час Олімпіади
    Еліна Світоліна вважає бронзу Олімпіади найдорожчою нагородою в кар'єрі
    фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка не могла заспокоїтися через поразку в півфіналі Ігор

    Еліна Світоліна розповіла про найбільше досягнення в кар’єрі. Найкоштовнішою для першої ракетки України є медаль Олімпіади в Токіо. Але її могло і не бути. В матчі за третє місце тенісистка продемонструвала неймовірну волю до перемоги і витягнула, здавалося, вже програний матч.

    «Коли ти присутній там і бачиш, як атлети з усього світу готуються до цих змагань, ти починаєш сприймати це як змагання, в якому ти зобов'язаний віддати всі свої сили і просто лягти кістками, щоб здобути цю медаль для своєї країни», – розповіла Світоліна gordonua.

    Світоліна розповіла, що дуже засмутилася, коли на Олімпіаді в Токіо не змогла пробитися у фінал та поборотися за золоту медаль.

    «Коли я поступилася в півфіналі, було дуже прикро, тому що, звичайно, мета була – «золото». І я знала, що можу цього досягти, що суперники, які залишилися, – вони реальні, що я можу їх обіграти. Я їх обігравала до цього. Звичайно, після поразки в півфіналі було дуже сумно. Цілий день у мене була просто істерика, тому що я так хотіла пройти у фінал… Ой, навіть зараз дуже складно про це говорити!.. Але все одно бронзова медаль, яку я принесла країні і собі, – це для мене дуже багато значить», – сказала Світоліна, не стримуючи сльози.

    Тим часом знаменита білоруська тенісистка не змогла приборкати м’яч і розридалася на корті (відео).

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Світоліна розповіла про істерику під час Олімпіади