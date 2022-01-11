Світоліна розповіла про істерику під час Олімпіади

Українська тенісистка не могла заспокоїтися через поразку в півфіналі Ігор

Еліна Світоліна розповіла про найбільше досягнення в кар’єрі. Найкоштовнішою для першої ракетки України є медаль Олімпіади в Токіо. Але її могло і не бути. В матчі за третє місце тенісистка продемонструвала неймовірну волю до перемоги і витягнула, здавалося, вже програний матч.

«Коли ти присутній там і бачиш, як атлети з усього світу готуються до цих змагань, ти починаєш сприймати це як змагання, в якому ти зобов'язаний віддати всі свої сили і просто лягти кістками, щоб здобути цю медаль для своєї країни», – розповіла Світоліна gordonua.

Світоліна розповіла, що дуже засмутилася, коли на Олімпіаді в Токіо не змогла пробитися у фінал та поборотися за золоту медаль.

«Коли я поступилася в півфіналі, було дуже прикро, тому що, звичайно, мета була – «золото». І я знала, що можу цього досягти, що суперники, які залишилися, – вони реальні, що я можу їх обіграти. Я їх обігравала до цього. Звичайно, після поразки в півфіналі було дуже сумно. Цілий день у мене була просто істерика, тому що я так хотіла пройти у фінал… Ой, навіть зараз дуже складно про це говорити!.. Але все одно бронзова медаль, яку я принесла країні і собі, – це для мене дуже багато значить», – сказала Світоліна, не стримуючи сльози.

Тим часом знаменита білоруська тенісистка не змогла приборкати м’яч і розридалася на корті (відео).