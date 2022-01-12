Ф’юрі, вимагаючи бою з Усиком, образив українця. Дісталося й Джошуа

Тайсон пообіцяв відібрати пояси в українця

Чемпіон світу за версією WBC 33-річний Тайсон Ф'юрі розчарований поразкою Ентоні Джошуа Олександру Усику. Він, не підбираючи слів, розкритикував обох боксерів і пообіцяв повернути в Британію пояси IBF, WBO та WBA. При цьому Ф’юрі назвав Усика «стероїдним школярем».

«Не можу повірити, що Ей-Джей вийшов і віддав Україні всі пояси після того, як я старанно працював, щоби зібрати їх, – говорить на відео Тайсон. – Ти, здоровий бомж, ти дозволив дрібному стероїдному школяру із середньої ваги відібрати в тебе всі титули!»

Втім, Ф'юрі радить не переживати. Він обіцяє повернути пояси в Британію.

«Доведеться братися за справу британському Треба забрати паски у нікуди не придатного дрібного школяра та повернути їх до Британії. Дайте його сюди – і я вкажу йому на його місце», – заявив Тайсон.