  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ф’юрі, вимагаючи бою з Усиком, образив українця. Дісталося й Джошуа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тайсон Ф'юрі бажає зустрічі з Олександром Усиком - Ф’юрі, вимагаючи бою з Усиком, образив українця. Дісталося й Джошуа
    Тайсон Ф'юрі бажає зустрічі з Олександром Усиком
    фото з відкритих джерел

    Тайсон пообіцяв відібрати пояси в українця

    Чемпіон світу за версією WBC 33-річний Тайсон Ф'юрі розчарований поразкою Ентоні Джошуа Олександру Усику. Він, не підбираючи слів, розкритикував обох боксерів і пообіцяв повернути в Британію пояси IBF, WBO та WBA. При цьому Ф’юрі назвав Усика «стероїдним школярем».

    «Не можу повірити, що Ей-Джей вийшов і віддав Україні всі пояси після того, як я старанно працював, щоби зібрати їх, – говорить на відео Тайсон. – Ти, здоровий бомж, ти дозволив дрібному стероїдному школяру із середньої ваги відібрати в тебе всі титули!»

    Втім, Ф'юрі радить не переживати. Він обіцяє повернути пояси в Британію.

    «Доведеться братися за справу британському Треба забрати паски у нікуди не придатного дрібного школяра та повернути їх до Британії. Дайте його сюди – і я вкажу йому на його місце», – заявив Тайсон.

    Читайте також:

    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ф’юрі, вимагаючи бою з Усиком, образив українця. Дісталося й Джошуа