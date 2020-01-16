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    Тренер збірної України з гандболу залишив посаду

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    Сергій Бебешко - Тренер збірної України з гандболу залишив посаду
    Сергій Бебешко
    EHF

    Після провалу на чемпіонаті Європи Сергій Бебешко написав заяву на звільнення

    Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Сергій Бебешко залишив посаду. Після провального виступу команди на чемпіонаті Європи фахівець написав заяву на звільнення.

    Про це у коментарі пресслужби Федерації гандболу України розповів її президент Андрій Мельник.

    «Наш результат на чемпіонаті Європи незадовільний. Гра команди справила враження, але результату немає. Серію Васильовичу Бебешко ми подякували за роботу. Спасибі йому, ми потрапили на чемпіонат Європи. Після завершення нашої участі у турнірі Сергій Васильович написав заяву про те, що він залишає посаду головного тренера збірної України. Ми ж можемо лише подякувати йому - його робота дійсно помітна», - зазначив Мельник.

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    На груповому етапі чемпіонату Європи збірна України програла Північній Македонії (25:26), Австрії (30:34) та Чехії (19:23).

    чемпіонат Європи Збірна України гандбол Сергій Бебешко
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