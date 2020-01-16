Футболісти «Карпат» відмовилися тренуватися



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Футболісти «Карпат» не тренувалися командою напередодні Фейсбук

Напередодні гравці команди тренувалися індивідуально

Футболісти львівських «Карпат» відмовилися починати загальнокомандну підготовку до поновлення змагань у чемпіонаті України. Напередодні так і не відбулося тренування команди, інформує сайт уболівальників команди.

До початку занять футболісти зустрічалися з виконавчим директором клубу Ростиславом Ящишиним. Сторони шукали компроміс щодо погашення заборгованості по зарплатам, яка сягає вже кількох місяців.

Наразі домовитися не вдалося. Гравці відмовилися від загального тренування та займалися індивідуально. На 16 січня запланована ще одна зустріч футболістів з керівництвом клубу.