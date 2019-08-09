Тренер «Зорі»: Злить, що отримали гол, коли в штрафній було два суперники і сім наших



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Віктора Скрипника бентежать окремі помилки ФК «Зоря»

Післяматчева аналітика Віктора Скрипника

Наставник луганської «Зорі» Віктор Скрипник прокоментував виїзну нічию з софійським ЦСКА у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

- Дуже хороший стадіон, дуже хороша підтримка, - розпочав із загальних вражень тренер. - Знали, що так буде. Сподобалася гра. Обидві команди грали на перемогу. Як вчора я і говорив, шукали свої шанси біля чужих воріт. Сьогодні закінчився перший тайм. Другий буде в Запоріжжі.



- Тренер суперника весь час сварив своїх футболістів...



- Завжди хочеться, щоб блищало. Будь-яка команда хоче грати в футбол ще краще. Ми не виняток. Звичайно, є помилки. При забитому м'ячі у нас було шість-сім осіб у штрафній і тільки два в червоній формі, але все одно ми отримали гол. Це злить. Потрібно покращувати гру в обороні. Але ми не опустили рук, шукали свої шанси попереду і наші старання переросли в пенальті, який ми реалізували. Але, повторюся, все буде вирішуватися в Запоріжжі.



- Чим здивував вас ЦСКА?



- Це потужна команда з індивідуально сильними гравцями. Дуже задоволені, що зіграли тут 1:1. Все було не так просто, як здається. Тиск трибун, команди, індивідуально сильних футболістів - це завжди непросто. Грали проти дуже сильного клубу.



Матч-відповідь у Запоріжжі команди зіграють 15 серпня.