  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер «Зорі»: Злить, що отримали гол, коли в штрафній було два суперники і сім наших

    • Розсилка
    Віктора Скрипника бентежать окремі помилки - Тренер «Зорі»: Злить, що отримали гол, коли в штрафній було два суперники і сім наших
    Віктора Скрипника бентежать окремі помилки
    ФК «Зоря»

    Післяматчева аналітика Віктора Скрипника

    Наставник луганської «Зорі» Віктор Скрипник прокоментував виїзну нічию з софійським ЦСКА у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

    Читайте також

    - Дуже хороший стадіон, дуже хороша підтримка, - розпочав із загальних вражень тренер. - Знали, що так буде. Сподобалася гра. Обидві команди грали на перемогу. Як вчора я і говорив, шукали свої шанси біля чужих воріт. Сьогодні закінчився перший тайм. Другий буде в Запоріжжі.

    - Тренер суперника весь час сварив своїх футболістів...

    - Завжди хочеться, щоб блищало. Будь-яка команда хоче грати в футбол ще краще. Ми не виняток. Звичайно, є помилки. При забитому м'ячі у нас було шість-сім осіб у штрафній і тільки два в червоній формі, але все одно ми отримали гол. Це злить. Потрібно покращувати гру в обороні. Але ми не опустили рук, шукали свої шанси попереду і наші старання переросли в пенальті, який ми реалізували. Але, повторюся, все буде вирішуватися в Запоріжжі.

    - Чим здивував вас ЦСКА?

    - Це потужна команда з індивідуально сильними гравцями. Дуже задоволені, що зіграли тут 1:1. Все було не так просто, як здається. Тиск трибун, команди, індивідуально сильних футболістів - це завжди непросто. Грали проти дуже сильного клубу.

    Матч-відповідь у Запоріжжі команди зіграють 15 серпня.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» Віктор Скрипник ФК ЦСКА (Софія)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ