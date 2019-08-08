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    Луганська «Зоря» вистояла в болгарському пеклі у матчі Ліги Європи (відео)

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    У п'яти матчах на чолі луганців Віктор Скрипник не зазнав жодної поразки - Луганська «Зоря» вистояла в болгарському пеклі у матчі Ліги Європи (відео)
    У п'яти матчах на чолі луганців Віктор Скрипник не зазнав жодної поразки
    ФК «Зоря»

    Луганці здобули сприятливу зі стратегічної точки зору нічию

    Нічиєю 1:1 завершився перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти софійського ЦСКА для луганської «Зорі». Українці провели непростий перший тайм, впродовж якого домінували болгари, але змогли відігратися перед самим свистком на перерву.

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    ЦСКА (Софія, Болгарія) - «Зоря» (Луганськ, Україна) - 1:1

    Голи: 1:0 - Евандро (13). 1:1 - Владлен Юрченко (45+1, з пенальті)

    ЦСКА: Черняускас - Альбентоса, Нуну Томаш, Петар Занєв (к) - Туріцов (Фаббріні, 63), Яніо Бікель, Малінов, Джеферсон (Соломон-Отабор, 77) - Тьяґу Родріґеш, Евандро (Ґрем Кері, 83) - Алі Сов. Тренер - Любомир Петровіч

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) - Тимчик, Віталій Вернидуб, Абу Ганна, Богдан Михайличенко - Владислав Кочергін, Іванисеня (Леван Арвеладзе, 70), Луньов (Леднєв, 66) - Владлен Юрченко (Русин, 65), Будківський, Хомченовський. Тренер - Віктор Скрипник

    Суддя: Шарер (Швейцарія)      

    Попередження: Яніо Бікель (33), Малінов (41), Фаббріні (75) - Тимчик (61), Абу Ганна (74)

    8 серпня. Софія. Стадіон «Васіл Левскі»

    Рахунок у зустрічі красивим ударов у верхній кут після передачі зліва забив бразидець Евандро.



    «Зоря» відігралася після того, як іспанський оборонець господарів Рауль Альбентоса з допомогою руки перервав простріл Дмитра Хомченовського зліва. Владлен Юрченко пенальті реалізував, забив свій перший м'яч у складі луганської команди і, як виявилося, встановив остаточний підсумок гри - 1:1.



    На початку другого тайму Дмитро Іванисеня після подачі кутового мав змогу виводити «Зорю» вперед, але примудрився пробити з меж воротарської зони над поперечиною.

    Матч-відповідь у Запоріжжі команди зіграють 15 серпня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» Пилип Будківський Назарій Русин Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Олександр Тимчик Леван Арвеладзе Дмитро Хомченовський Максим Луньов Богдан Леднєв Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна ФК ЦСКА (Софія) Петар Занєв Евандро Нуну Томаш Рауль Альбентоса Тьяґу Родріґеш Яніо Бікель Любомир Петровіч Ґрем Кері
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