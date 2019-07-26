Українець зробив дубль у матчі Ліги Європи, який закінчився по-тенісному (відео)



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Роман Яремчук розпочав сезон з двох голів і двох результативних передач ФК «Ґент»

Роман Яремчук з «Ґентом» майже ґарантували собі місце у третій кваліфікації

25 липня відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Можливо, найцікавіший для українських уболівальників матч, якщо не брати до уваги успішного протистояння луганської «Зорі» у чорногорській столиці Подґориці, відбувся у бельгійському Ґенті, де однойменний клуб переміг із тенісним рахунком 6:3 румунський «Віторул» з Констанци.

При цьому відразу до чотирьох м'ячів переможців був причетний нападник збірної України Роман Яремчук.

На 13-й хвилині Роман асистував Брехтові Деяґере і той довів рахунок до 2:0 (перший м'яч ніґерієць Нана Асаре забив на четвертій хвилині).

На 35-й хвилині Яремчук віддав результивний пас уже на Юю Кубо. Тим самим японець відповів на м'яч, який на 21-й хвилині забив гравець «Віторула» Себастьян Младен.

На 42-й хвилині Яремчук реалізував пенальті і зробив рахунок 4:1, а ще до перерви Кубо забив вп'яте.

На 50-й хвилині Яремчук забив уже з гри - 6:1.

Після того «Ґент» розслабився і дав суперникам забити два м'ячі поспіль - з інтервалом у п'ять хвилин дублем відзначився Боґдан Тіру.

Зауважимо, що так само як Яремчук усі 90 хвилин у складі переможців провів ще один українець, центральний оборонець Ігор Пластун. А ось Роман Безус подивився матч із лави запасних «Ґента».

Перемігши вдома 6:3, «Ґент» зробив заявку на вихід у третій кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь у Констанці відбудеться відбудеться 1 серпня.