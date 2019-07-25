Луганська «Зоря» відкриває Лігу Європи-2019/2020 з перемоги в Чорногорії



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Два м'ячі Артема Громова виявилися для луганців переможними UA-Футбол

Перемогу луганцям приніс дубль Артема Громова

Луганська «Зоря» відкрила футбольний сезон-2019/2020 для українського футболу впевненою перемогою в Подґориці над місцевою «Будучностью» в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи. Другий кваліфікаційний раунд. Перший матч

«Будучность» (Подґориця, Чорногорія) – «Зоря» (Луганськ, Україна) – 1:3

Голи: 0:1 – Артем Громов (15). 0:2 – Артем Громов (19). 1:2 – Чеберко (60, автогол). 1:3 - Леван Арвеладзе (82)

«Будучность»: Мілош Драґоєвіч – Мілош Вучіч, Стефан Міліч (к), Славко Дам’яновіч, Деян Больєвіч – Душан Бакіч (Деян Зарубіца, 46), Душан Столійковіч, Лука Мірковіч (Іван Боїч, 77) – Мілош Міїч, Міхайло Перовіч, Драшко Бозовіч (Мішош Райчковіч, 46). Тренер – Бранко Брновіч

«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Тимчик, Віталій Вернидуб, Чеберко, Богдан Михайличенко (Жоель Абу Ганна, 85) – Владислав Кочергін, Іванисеня, Хомченовський – Владлен Юрченко (Максим Луньов, 64), Будківський, Артем Громов (Леван Арвеладзе, 80). Тренер – Віктор Скрипник

Суддя: Ірраті (Італія)

Попередження: Душан Бакіч (23), Мілош Міїч (38), Лука Мірковіч (48), Міхайло Перовіч (71), Деян Больєвіч (90) – Богдан Михайличенко (23)

25 липня. Подґориця. Стадіон «Ґрадскі Врта»

Відкрила рахунок «Зоря» після того, як Богдан Михайличенко віддав передачу низом у район одинадцятиметрової позначки зліва, а Артем Громов пробив. М’яч зрикошетив від оборонця, дезорієнтував воротаря і влетів у сітку.

Другий м’яч Громову допоміг забити Пилип Будківський. Наш центрфорвард запресингував воротаря суперників, перехопив у нього м’яч і віддав назад на партнера. Громову залишалося вразити порожні ворота – 0:2.

«Зоря» контролювала хід поєдинку, але в другому таймі втратила концентрацію і пропустила після подачі кутового. Міхайло Перовіч отримав м’яч після навісу справа на дальній стійці і прострелив, а куля, зачепивши ногу Євгена Чеберка, зрикошетила в сітку – 1:2.

Більше того, невдовзі той же Перовіч міг рахунок зрівнювати, але зі зручного становища пробив над поперечиною. Врешті, попри певний спад у грі в другому таймі, котрий вочевидь пов’язаний із не найкращими фізичними кондиціями на старті сезону, луганська команда здобула перемогу. Тренер Віктор Скрипник розпочав діяльність на чолі нового клубу успішно.

Причому наприкінці зустрічі перевага луганців ще й стала комфортною. Щойно тренер зняв Громова і випустив замість нього центрального хава Левана Арвеладзе, як свіжий гравець забив. Почалося все з того, що Владислав Кочергін справа нав'язав боротьбу і змусив суперників втрачати м'яч. А потім був прохід Максима Луньова і вміла передача в район одинадцятиметрової позначки на Арвеладзе. Той не промахнувся - 1:3.

Матч-відповідь між нинішніми суперниками відбудеться 1 серпня на запорізькій «Славутич-Арені».

Суперник переможця пари «Будучность» - «Зоря» зіграє за право виступати в груповому турнірі Ліги Європи з сильнішим у парі ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Осієк» (Хорватія). У першому матчі з мінімальною перевагою 1:0 перемогли болгари. Єдиний м’яч на 53-й хвилині провів бразилець Евандро. У складі гостей на 84-й хвилині на заміну вийшов вихованець «Дніпра» Дмитро Льопа.