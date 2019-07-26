Український футболіст допоміг азербайджанцям обіграти російський клуб у Лізі Європи



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Кирило Петров допоміг бакинсцям втримати ворота на замку СЕ

Уперше в історії азербайджанська команда перемогла російську в єврокубках

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи російський «Арсенал» з Тули приймав азербайджанський «Нефтчі». У стартовому складі азербайджанської команди на поле вийшов український оборонець Кирило Петров.

Команда нашого земляка забила єдиний у матчі м’яч у компенсований до першого тайму час – відзначився бразилець Даріо.

Перемога стала історичною для бакинців. Уперше азербайджанська команда перемогла російську в єврокубках.

Матч-відповідь команди зіграють 1 серпня в Баку.

Раніше «Нефтчі» грав з московським ЦСКА (0:0, 0:2) та з казанським «Рубіном» (0:1, 0:1). «Ґабала» грала з «Краснодаром» (1:2, 0:3).