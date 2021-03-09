Третя ракетка України Марта Костюк без відбору потрапила на турнір в Маямі

Киянка вийшла до основної сітки змагань на відмові суперниці

Марта Костюк потрапила до числа учасниць основної сітки змагань турніру WTA 1000 з призовим фондом у 6 мільйонів 680 тисяч доларів. Третю ракетку України звільнили від кваліфікації через відмову від участі словацької тенісистки Барбори Стрицової, котра має більш високий рейтинг. Змагання пройдуть з 23 березня по 3 квітня.

Костюк вийде на корт уперше після поразки на старті Australian Open.

2018 року 15-річна Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки турнірів Великого шлема. Тоді на Відкритому чемпіонаті Австралії їй вдалося дійти до третього кола. Наразі українка посідає 83 сходинку в рейтингу WTA і є третьою ракеткою України. Попереду – Еліна Світоліна (5 місце) та Даяна Ястремська (31).

Бар’єр кваліфікації доведеться долати Катарині Завацькій, яка 8 березня в першому колі турніру в Дубаї поступилася швейцарці Жиль Белен Тайхманн. Вихід до основної сітки турніру в Еміратах дозволив тенісистці з Луцька піднятися на 7 сходинок у світовому рейтингу. Наразі вона 121-й номер.