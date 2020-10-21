  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    • Розсилка
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 15 тисяч підписників в Instagram

    Лінн Еренстрьом - 23-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише декілька поєдинків.

    Однак, завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 15 тисяч підписників в Instagram.


    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies