Запальна скандинавська блондинка. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом



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Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 15 тисяч підписників в Instagram

Лінн Еренстрьом - 23-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.

Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише декілька поєдинків.

Однак, завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 15 тисяч підписників в Instagram.



