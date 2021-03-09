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    Перша ракетка світу Джокович встановив новий рекорд

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    Рекорд Новака Джоковича напевне протримається дуже довго - Перша ракетка світу Джокович встановив новий рекорд
    Рекорд Новака Джоковича напевне протримається дуже довго
    Фото з відкритих джерел

    Новак Джокович знаходиться на вершині рейтингу 311 тижнів

    Перша ракетка світу Новак Джокович встановив новий орієнтир для тенісистів-професіоналів. Сербський майстер став лідером за кількістю тижнів, проведених на вершині рейтингу АТР. Найсильнішим Джокович є протягом 311 тижнів. Таким чином, Новак побив рекорд швейцарця Роджера Федерера, котрий очолював рейтинг 310 тижнів.

    «У нас з Новаком різні стилі, але мені подобається грати з ним, – прокоментував історичну подію Федерер. – Він людина настрою. Коли в ударі то може взагалі грати без помилок. Джокович змусив мене постійно прогресувати».

    Сербу, втім, є ще до чого прагнути. За кар’єру він виграв 18 турнірів Великого шлему, тоді як на рахунку Федерера та Рафаеля Надаля по 20 перемог.

    Джокович уперше став найсильнішим у світі 4 липня 2011 року під час Уїмблдонського турніру. Загалом Новак 9 разів вигравав Відкритий чемпіонат Австралії, у тому числі й 2021 року, одного разу – «Ролан Гаррос». 5 разів – Уїмблдон і тричі був найсильнішим на відкритому чемпіонаті США.

    Лідери за кількістю тижнів на чолі рейтингу АТР

    • Новак Джокович – 311
    • Роджер Федерер – 310
    • Піт Сампрас – 286
    • Іван Лендл – 270
    • Джиммі Коннорс – 268
    • Рафаель Надаль – 209

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    Теги: теніс рекорд Новак Джокович рейтинг ATP Рафаель Надаль Роджер Федерер
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