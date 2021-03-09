Перша ракетка світу Джокович встановив новий рекорд
Новак Джокович знаходиться на вершині рейтингу 311 тижнів
Перша ракетка світу Новак Джокович встановив новий орієнтир для тенісистів-професіоналів. Сербський майстер став лідером за кількістю тижнів, проведених на вершині рейтингу АТР. Найсильнішим Джокович є протягом 311 тижнів. Таким чином, Новак побив рекорд швейцарця Роджера Федерера, котрий очолював рейтинг 310 тижнів.
«У нас з Новаком різні стилі, але мені подобається грати з ним, – прокоментував історичну подію Федерер. – Він людина настрою. Коли в ударі то може взагалі грати без помилок. Джокович змусив мене постійно прогресувати».
Сербу, втім, є ще до чого прагнути. За кар’єру він виграв 18 турнірів Великого шлему, тоді як на рахунку Федерера та Рафаеля Надаля по 20 перемог.
Джокович уперше став найсильнішим у світі 4 липня 2011 року під час Уїмблдонського турніру. Загалом Новак 9 разів вигравав Відкритий чемпіонат Австралії, у тому числі й 2021 року, одного разу – «Ролан Гаррос». 5 разів – Уїмблдон і тричі був найсильнішим на відкритому чемпіонаті США.
Лідери за кількістю тижнів на чолі рейтингу АТР
- Новак Джокович – 311
- Роджер Федерер – 310
- Піт Сампрас – 286
- Іван Лендл – 270
- Джиммі Коннорс – 268
- Рафаель Надаль – 209
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