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    Триатлетка Юлія Єлістратова поліпшила свої шанси здобути путівку на Олімпіаду-2020

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    Юлія Єлістратова. Фото взяте з сайту ФТУ - Триатлетка Юлія Єлістратова поліпшила свої шанси здобути путівку на Олімпіаду-2020
    Юлія Єлістратова. Фото взяте з сайту ФТУ

    У порівнянні з показником тижневої давнини, найсильніша триатлетка України покращила свій рейтинг на 17 позицій

    Такий стрибок став можливим завдяки вдалому виступу Юлії Єлістратової на етапі Кубка світу у Карлових Варах.

    На турнірі у Чехії українка знову була однією з найшвидших на біговому сегменті. У цьому компоненті вихованка житомирської школи триатлону поступилася лише британці Бет Поттер, показавши другий час.

    Продемонструвавши доволі непогане плавання, вже на велосегменті Юлія Єлістратова не змогла закріпитися у топ-10, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    Багато чого вдалося надолужити на біговій дистанції, тому у підсумку на етапі Кубка світу у Карлових Варах українка посіла 12-те місце.

    Втім, це місце на етапі у Чехії дозволило Єлістратовій зробити хороший стрибок в олімпійському рейтингу. Завдяки цьому здобуткові, Юля вийшла на 56-те місце в олімпійській класифікації – а це на 17 пунктів вище за показник тижневої давнини.

    Для того, щоб гарантовано забезпечити собі олімпійську ліцензію на Ігри у Токіо, спортсмен має станом на травень 2020 року перебувати у межах топ-50 олімпійського кваліфікаційного рейтингу.

    На етапі Кубка світу у Карлових Варах також стартував українець Єгор Мартиненко – в його активі 45-те місце.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Кубок світу Юлія Єлістратова триатлон рейтинг
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