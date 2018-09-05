Триатлетка Юлія Єлістратова поліпшила свої шанси здобути путівку на Олімпіаду-2020
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Розсилка
У порівнянні з показником тижневої давнини, найсильніша триатлетка України покращила свій рейтинг на 17 позицій
Такий стрибок став можливим завдяки вдалому виступу Юлії Єлістратової на етапі Кубка світу у Карлових Варах.
На турнірі у Чехії українка знову була однією з найшвидших на біговому сегменті. У цьому компоненті вихованка житомирської школи триатлону поступилася лише британці Бет Поттер, показавши другий час.
Продемонструвавши доволі непогане плавання, вже на велосегменті Юлія Єлістратова не змогла закріпитися у топ-10, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.
Багато чого вдалося надолужити на біговій дистанції, тому у підсумку на етапі Кубка світу у Карлових Варах українка посіла 12-те місце.
Втім, це місце на етапі у Чехії дозволило Єлістратовій зробити хороший стрибок в олімпійському рейтингу. Завдяки цьому здобуткові, Юля вийшла на 56-те місце в олімпійській класифікації – а це на 17 пунктів вище за показник тижневої давнини.
Для того, щоб гарантовано забезпечити собі олімпійську ліцензію на Ігри у Токіо, спортсмен має станом на травень 2020 року перебувати у межах топ-50 олімпійського кваліфікаційного рейтингу.
На етапі Кубка світу у Карлових Варах також стартував українець Єгор Мартиненко – в його активі 45-те місце.