Троє українських борців боротимуться за бронзу Європейських ігор



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Тарас Маркович (у червоному тріко) не зміг перемогти у півфіналі НОК України

На жаль, виграти у півфіналі жоден наш борець не зміг

Як уже розповідав «Главком», несподівано добре розпочали ІІ Європейські ігри борці вільного стилю. Усі троє наших представників у стартовий змагальний день вийшли до півфіналів. На жаль, у вечері жоден із них перемогти не зміг.

Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу-2017 Тарас Маркович (вагова категорія до 57 кг) програв у півфіналі бронзовому призеру торішньої дорослої першості Європи сербу Стевану Мікічу — 4:7. Таким чином, завтра киянин боротиметься за бронзу. Його суперник визначиться у втішному турнірі.

Одесит Василь Михайлов, який учора відсвяткував 24-річчя, у півфіналі зійшовся з одним із ґрандів вагової категорії до 74 кг — триразовим чемпіоном Європи, бронзовим призером Олімпіади-2016, володарем срібла перших Європейських ігор Сонером Демірташем з Туреччини. Досвідчений турок шансів українцеві, найвищими досягненнями якого наразі є бронзові медалі чемпіонатів світу і Європи U23 у 2017 році, не залишив — 5:2. Суперник Михайлова за сутичкою за третє місце теж визначиться згодом.

У ще одному цікавому для нас півфіналі, в рамках найважчої ваги до 125 кг зустрічалося двоє чинних бронзових призерів чемпіонату Європи — українець Олександр Хоцянівський і росіянин Анзор Хізрієв. Боротьби у цій сутичці не вийшло. Російський борець мав повну перевагу і виграв 7:1, теж відправивши тим самим Хоцянівського у сутичку за бронзу.

Завтра, 26 червня, окрім медальних поєдинків, які розпочнуться о 18:00, у боротьбу в ранковій сесії вступлять ще двоє українців — Ґор Оґаннесян (до 65 кг) і Муразі Мчедлідзе (до 97 кг).