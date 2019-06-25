Євроігри-2019: Україна зазнала драматичної поразки в командній першості з дзюдо

Кеджау Ньябалі свою справу зробив добре. Але... Ippon

Вирішальна сутичка тривала майже вісім хвилин

Українські дзюдоїсти завершили виступи на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь). Трохи раніше, ніж планували.

В 1/8 фіналу командної першості наші борці поступилися словенцям. І то за умови, що представниця найважчої категорії серед жінок Галина Тарасова одне очко принесла нашій команді без виходу на татамі, оскільки її суперниця не змогла боротися через травму.

Відігратися словенці змогли зусиллями представника абсолютної категорії серед чоловіків Віто Драґіча, котрий під час Golden score витягнув на больовий прийом руку Андрія Колесника і змусив того здатися.

Вдруге вперед українська команда вийшла завдяки Марії Скорій (до 57 кг), яка кинула з колін через спину на «іппон» Кайю Кайзер. Наша команда знову начебто отримала перевагу, але у наступній сутичці Дмитро Канівець (до 73 кг) пропустив підсічку, впав на «ваза-арі» і програв Мартінові Гояку.

Більше того, після того, як через стегно в сутичці з Анкою Поґончик полетіла Юлія Гребеножко (до 70 кг), українці вперше опинилися в ролі наздоганяючих. Відігралася наша команда завдяки Кеджау Ньябалі (до 90 кг), який чисто переміг Давіда Куковіца.

Після того ж, як основні шість сутичок завершилися з результатом 3:3, долю поєдинку мав вирішити Golden score. Проводити додаткову сутичку до першої результативної дії згідно жеребу випало представницям до 57 кг. Жеребкування начебто було на нашу користь, адже одного разу Марія Скора Кайю Кайзер вже перемогла. І виглядала активнішою й у вирішальній сутичці. Було схоже, що Марія створювала агресію, а її суперниця боротьби як правило уникала. Втім, судді на це не дуже зважали і за майже вісім хвилин покарали Кайю лише одним «шидо». А наприкінці восьмої хвилини Скора пропустила контратаку і сутичку програла. Відповідно поступилася й збірна України.

Таким чином, збірна України з дзюдо завершила Європейські ігри з двома золотими нагородами, здобутими у перший змагальний день Дариною Білодід (до 48 кг) і Георгієм Зантараєю (до 66 кг). Власне, на дві медалі перед стартом змагань наставник нашої збірної Віталій Дуброва об’єктивно й розраховував.

Іван Вербицький, «Главком»



