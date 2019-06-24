Євроігри-2019: олімпійська чемпіонка з України втретє за межами п’єдесталу



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Олена Костевич наразі не може назвати ці Ігри своїми НОК України

Змагання у Мінську наразі не приносять Олені Костевич радості

Олімпійська чемпіонка-2004, триразова олімпійська призерка з кульової стрільби Олена Костевич не змогла пробитися до трійки призерів ІІ Європейських ігор уже в третій дисципліні поспіль.

Сьогодні, 24 червня, Олена в парі з Олегом Омельчуком, котрий днем раніше виграв срібло в особистих змаганнях у стрільбі з пістолета з десятиметрової відстані, з виграли кваліфікацію в протистоянні змішаних пар у стрільбі з пістолета з 50-метрової відстані, але в півфіналі зупинилися на п’ятому місці і в медальні поєдинки не потрапили.

Чемпіонами стали росіяни Маргарита Ломова і Артем Чєрноусов. Срібло виграли латвійці Аґате Расмане і Лауріс Страутманіс. Бронза у грузинів Ніно Сулаквадзе і Цоне Мачаваріані.

Пара Костевич/Омельчук, яка була визнана найсильнішою в 2018 році, зупинилася лише на п’ятому місці. До того Олена не змогла стати призеркою в стрільбі з десятиметрової відстані - не пройшла квалфікації в парі з Омельчуком і посіла п'яте місце сама.

Ще одна українська пара Оксана Ковальчук/Павло Коростильов посіла останнє, десяте місце.

Виправити враження від Європейських ігор Костевич ще може в індивідуальній стрільбі з 50-ти метрів.