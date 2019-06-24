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    Євроігри-2019: олімпійська чемпіонка з України втретє за межами п’єдесталу

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    Олена Костевич наразі не може назвати ці Ігри своїми - Євроігри-2019: олімпійська чемпіонка з України втретє за межами п’єдесталу
    Олена Костевич наразі не може назвати ці Ігри своїми
    НОК України

    Змагання у Мінську наразі не приносять Олені Костевич радості

    Олімпійська чемпіонка-2004, триразова олімпійська призерка з кульової стрільби Олена Костевич не змогла пробитися до трійки призерів ІІ Європейських ігор уже в третій дисципліні поспіль.

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    Сьогодні, 24 червня, Олена в парі з Олегом Омельчуком, котрий днем раніше виграв срібло в особистих змаганнях у стрільбі з пістолета з десятиметрової відстані, з виграли кваліфікацію в протистоянні змішаних пар у стрільбі з пістолета з 50-метрової відстані, але в півфіналі зупинилися на п’ятому місці і в медальні поєдинки не потрапили.

    Чемпіонами стали росіяни Маргарита Ломова і Артем Чєрноусов. Срібло виграли латвійці Аґате Расмане і Лауріс Страутманіс. Бронза у грузинів Ніно Сулаквадзе і Цоне Мачаваріані.

    Пара Костевич/Омельчук, яка була визнана найсильнішою в 2018 році, зупинилася лише на п’ятому місці. До того Олена не змогла стати призеркою в стрільбі з десятиметрової відстані - не пройшла квалфікації в парі з Омельчуком і посіла п'яте місце сама.

    Ще одна українська пара Оксана Ковальчук/Павло Коростильов посіла останнє, десяте місце.

    Виправити враження від Європейських ігор Костевич ще може в індивідуальній стрільбі з 50-ти метрів.

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    Олег Омельчук кульова стрільба Олена Костевич Європейські ігри
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