Три півфінали з трьох: сенсаційно-вдалий старт українських борців на Євроіграх-2019 (фото)

Олександр Хоцянівський виправдовує сподівання НОК України

Сьогодні увечері українці посперечаються за місце у фіналах

На других Європейських іграх у Мінську (Білорусь) стартували змагання борців вільного стилю. Несподівано успішно стартували в них представники України. Наші борці були представлені у трьох з чотирьох вагових категоріях і всі троє вийшли у півфінали.

Правда, бронзовому призерові чемпіонату світу-2017 серед спортсменів не старших 23-х років, киянину Тарасу Марковичу (вагова категорія до 57 кг) для виходу у вирішальні стадії було достатньо виграти одну сутичку. Перше коло він пропускав, а в другому зустрівся з призером трьох чемпіонатів Європи, володарем бронзи світової першості-2014 Владиславом Андреєвим із Білорусі. І переміг на вісім років старшого від себе, 32-річного суперника — 7:3. У півфіналі Маркович зустрінеться з бронзовим призером торішнього чемпіонату Європи сербом Стеваном Мікічем.

Одесит Василь Михайлов, котрий вчора відсвяткував 24-річчя, почав боротьбу у ваговій категорії до 74 кг з важкої перемоги 3:2 над Ахсарбеком Ґулаєвим, осетином, котрий представляє Словаччину і приніс цій країні на на рівні U23 дві медалі чемпіонатів Європи і срібло чемпіонату світу. Сутичка вийшла важкою і завершилася нічиєю 2:2. Михайлов переміг за рахунок того, що виконав результативну дію останнім. У півфіналі Василь, найвищими досягненнями якого досі були бронзові медалі чемпіонатів світу і Європи U23 в 2017 році, зустрінеться з триразовим чемпіоном Європи, володарем олімпійської бронзи-2016, турком Сонером Демірташем. До слова, на попередніх Європейських іграх Сонер був срібним призером, поступившись у фіналі росіянину Анюару Ґедуєву.

Якщо можливі медалі Марковича та Михайлова будуть сюрпризом, то від тяжа з Донеччини Олександра Хоцянівського (до 125 кг) нагороди очікували ще напередодні змагань. Наразі дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи сподівання виправдовує. В стартовій сутичці Олександр переміг 6:0 іншого володаря двох європейських бронз Роберта Барана з Польщі. У чвертьфіналі Хоцянівський достроково, 10:0, переміг вірменина Андраніка Ґалстяна. В півфінальній сутичці українець зійдеться з росіянином Анзором Хізрієвим, який цьогоріч, так само як Хоцянівський виграв бронзу чемпіонату Європи.

Півфінальні сутички відбудуться сьогодні, 25 червня, починаючи з 18:00.

Іван Вербицький, «Главком»



