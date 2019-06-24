Євроігри-2019: найсильніший боксер світу Хижняк двічі яскраво переміг і зустрінеться в 1/4 зі зрадником України



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Олександр Хижняк з наставником збірної України Леонідом Лоївським (зліва) і своїм батьком та особистим тренером Олександром Хижняком-старшим Фото із соцмереж

Олександр Хижняк залишається непереможним з кінця 2016 року

У білоруській столиці Мінську набирає обертів боксерський турнір ІІ Європейських ігор. Ці змагання одночасно мають статус чемпіонату Європи.

Дуже ефектно на змаганнях стартував найкращий боксер-аматор світу 2017 року чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк. Олександр уже вийшов у чвертьфінал вагової категорії до 75 кг, впевнено здолавши двох суперників – фіна Мугаммада Абділрасуна і вірменина Армана Дарчіняна.

У чвертьфіналі завтра, 25 червня, Олександр зустрінеться зі зрадником України, 23-річним Глєбом Бакши, який народився в Сімферополі, у 2010-2013 роках був переможцем і призером чемпіонатів України серед юніорів і молоді, а після окупації Кримського півострова російськими загарбниками вирішив прийняти громадянство ворожої країни. Цьогоріч у січні Бакши став у Якутську чемпіоном РФ і здобув право виступати на Європейських іграх.

Напередодні бою Глєб встиг дати коментар прес-службі змагань: «Можу сказати, що вкотився в турнір. Будемо налаштовуватися на наступний бій, він буде ключовим на цьому турнірі. Мені належить боксувати з чинним чемпіоном Європи і світу українцем Олександром Хижняком. Вся підготовка була побудована під нього. Подивимося, як вийде».

З чотирьох інших українських боксерів, які вже стартували на Європейських іграх, перемогти зумів тільки представник вагової категорії до 64 кг Ярослав Харциз. Він нокаутував у другому раунді данця Фредеріка Єнсена. За півфінал Ярослав боротиметься з бірорусом Вазґеном Сафарянцом.

Назар Куротчин (до 49 кг) вчисту за очками поступився іспанцеві Сальвадору Моліні, Степан Грекул (до 81 кг) – натуралізованому азербайджанському кубинцю Альфонсо Домінґесу, а Рамазан Муслімов (до 91 кг) – грузинові Ніколозу Беґадзе.

З трьох українських представниць у жіночому боксі стартувала у Мінську наразі тільки Татяна Коб (до 51 кг). Вона впевнено перемогла білоруску Ольгу Лущик. У чвертьфіналі українка зустрінеться з представницею Туреччини Бусе Чакироглу.