Євроігри-2019: українська дзюдоїстка Тарасова боротиметься за бронзу



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Галина Тарасова близька до найвищого досягнення в кар'єрі Дзюдо України

Решта українських дзюдоїстів сьогодні вже відвиступали

Сьогодні, 24 червня, завершується змагальна програма дзюдоїстів в особистій першості на Європейських іграх-2019 у Мінську (Білорусь).

Серед чотирьох українців, які вийшли у понеділок на білоруські татамі, у вечірню сесію, в якій вирішиться доля медалей, пробилася лише представниця найважчої категорії понад 78 кг Галина Тарасова із Запоріжжя.

У стартовій сутичці Галина всього за хвилину перемогла на «іппон» литовку Санту Пакеніте, а в чвертьфіналі так само чисто поступилася призерці двох чемпіонатів світу і трьох Євро Ларисі Черіч із Боснії і Герцеґовини. Тим самим, Тарасова перейшла у втішний турнір, де за три хвилини впоралася з досвідченою француженкою Анн М’Байро. Перевага українки була великою: вона спершу здобула «ваза-арі», а потім й «іппон». Ця перемога дозволить Галині сьогодні ввечері поборотися за бронзу.

26-річна Тарасова близька до найвищого досягнення у кар’єрі. Досі найуспішнішими її результатами вважалися треті місця на торішніх Ґран-прі Анталії та Тунісу.

Зауважимо, що лідером найважчої ваги в Україні є Єлизавета Каланіна, котра нещодавно в яскравому стилі перемогла на Grand Slam у Баку (Азербайджан) і здобула тим самим олімпійську ліцензію. На Європейські ігри Єлизавета не поїхала через пошкодження.

Інші українці сьогодні виступили невдало. Правда, суперники в них були вкрай важкі. Кеджау Ньябалі (до 90 кг) поступився в стартовій сутичці чинному чемпіонові світу Ніколозові Шераджишвілі з Іспанії. Кеджау програв титулованому борцеві «ваза-арі». Антон Савицький (до 100 кг) теж за рахунок «ваза-арі» вибув від срібного призера Олімпіади-2016 Ельмара Ґасимова з Азербайджану. Бронзовий призер чемпіонату світу-2015 Яків Хаммо в першій сутичці чисто переміг іспанця румунського походження Ірінеля Васіле Келару, але потім так само на «іппон» програв досвідченому поляку Мацею Сернацкі, котрий раніше 13 разів був призером етапів Кубка світу, Ґран-прі, Grand Slam і Мастерсів.

У попередніх два дні українські дзюдоїсти здобули дві золотих нагороди. Вони на рахунку Дарини Білодід і Георгія Зантараї.

Зауважимо, що вичерпається програма змагань дзюдо на Європейських іграх завтра, сутичками у командній першості «стінка на стінку». Українці є одними із фаворитів цих змагань.