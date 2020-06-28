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    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)

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    Семиразовий чемпіон України Дентіньо уже звик до перемог - Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Семиразовий чемпіон України Дентіньо уже звик до перемог
    Фото - ФК «Шахтар»

    «Гірники» вміють тішитися наодинці

    У суботу, 27 червня, дострокові чемпіони України «Шахтар» відіграли на київському НСК «Олімпійський» матч 28-го туру з луганською «Зорею». Поєдинок завершився 0:0, але те очко радше мало значення для луганців, які ще зберігають шанси у решті чотирьох турах поборотися за другу путівку в Лігу чемпіонів з «Динамо».

    «Шахтар» турнірної мотивації не мав, хоча й грав основним складом. А після фінального свистка чемпіони влаштували собі свято. Дарма, що трибуни «Олімпійського» були порожні і раділи тріумфатори хіба на камери телеканалу-транслятора, яким володіє власник «Шахтаря» Ахметов.

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    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Тяга до свята. «Шахтар» перед порожніми трибунами відсвяткував 13-те чемпіонство (фото)
    Фото із соцмереж

    Після 28-ми матчів «Шахтар» набрав 72 очки. «Динамо» має 55, «Зоря» - 53, чернігівська «Десна» - 49. Сьогодні, 28 червня, о 19:30 чернігівці прийматимуть киян у себе вдома.

     Читайте також: «Шахтар» став 13-разовим чемпіоном України, П’ятов поступається за кількістю титулів лише Шовковському
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