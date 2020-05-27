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    Головний санітарний лікар Ляшко визначився з симпатіями у протистоянні «Динамо» - «Шахтар»

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    Віктор Ляшко любить футбол. Глибоко в душі - Головний санітарний лікар Ляшко визначився з симпатіями у протистоянні «Динамо» - «Шахтар»
    Віктор Ляшко любить футбол. Глибоко в душі
    Фото - UA-Футбол

    Правда, турнірну ситуацію в українській Прем’єр-лізі медик вочевидь знає погано

    Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Залишайся з футболом» на телеканалі «Футбол» прокоментував дозвіл Міністерства охорони здоров’я відновити чемпіонат України.

    «Хочу побажати гравцям добре чемпіонату. Думаю, що випадків захворювання коронавірусом серед наших футболістів не буде, а «Динамо» стане чемпіоном вже в цьому сезоні. Обов'язково знайду можливість подивитися або послухати українське дербі», - сказав пан Ляшко.

    Нагадаємо, що після 23-х турів в українській Прем’єр-лізі лідирує «Шахтар». У нього – 59 очок. «Динамо» іде на третьому місці, маючи стільки ж очок, що й луганська «Зоря», яка наразі друга – по 46.

    «Шахтар» і «Динамо» мають зустрітися найближчої неділі, 31 травня, у Харкові. Початок матчу – 17:00.

     Читайте також: Пандемія — не вирок. Український футбол і криза: хто кого?
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Класичне дербі коронавірус Віктор Ляшко
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