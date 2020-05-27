Головний санітарний лікар Ляшко визначився з симпатіями у протистоянні «Динамо» - «Шахтар»



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Віктор Ляшко любить футбол. Глибоко в душі Фото - UA-Футбол

Правда, турнірну ситуацію в українській Прем’єр-лізі медик вочевидь знає погано

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Залишайся з футболом» на телеканалі «Футбол» прокоментував дозвіл Міністерства охорони здоров’я відновити чемпіонат України.

«Хочу побажати гравцям добре чемпіонату. Думаю, що випадків захворювання коронавірусом серед наших футболістів не буде, а «Динамо» стане чемпіоном вже в цьому сезоні. Обов'язково знайду можливість подивитися або послухати українське дербі», - сказав пан Ляшко.

Нагадаємо, що після 23-х турів в українській Прем’єр-лізі лідирує «Шахтар». У нього – 59 очок. «Динамо» іде на третьому місці, маючи стільки ж очок, що й луганська «Зоря», яка наразі друга – по 46.

«Шахтар» і «Динамо» мають зустрітися найближчої неділі, 31 травня, у Харкові. Початок матчу – 17:00.