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    У Британії за нез'ясованих обставин помер видатний спортсмен

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    Крейґ Феллон після перемоги над грузином Нестором Херґіані в фіналі чемпіонату Європи-2006 - У Британії за нез'ясованих обставин помер видатний спортсмен
    Крейґ Феллон після перемоги над грузином Нестором Херґіані в фіналі чемпіонату Європи-2006
    IJF

    Крейґові Феллону було всього 36 років

    Не стало одного з найкращих дзюдоїстів світу першого десятиліття 2000-х Крейґа Феллона. Тіло 36-річного англійця було знайдене у Веллінґтоні. Причини смерті наразі залишаються нез'ясованими.

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    Крейґ Феллон у 2005 році став чемпіоном світу у ваговій категорії до 60 кг в єгипетській столиці Каїрі. Після того на світову вершину не здіймався жоден британський дзюдоїст.

    Крім того, через рік Феллон став чемпіоном Європи, а на Олімпіаді-2008 у Пекіні посів сьоме місце. Також Крейґ був першим після 1971 року британським дзюдоїстом, якому вдалося виграти Ґран-прі Парижу.

    Спортивну кар'єру Феллон завершив у 2011 році, 29-річним. Попервах Крейґ працював тренером в Австрії, але потім повернувся в Об'єднане Королівство і працював у Федерації дзюдо Вельсу.

    Феллон залишив по собі сина. Крім того, живі обоє його батьків.

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