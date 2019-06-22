Українець Георгій Зантарая став чемпіоном Європейських ігор-2019!



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Георгій Зантарая - втретє найсильніший у Європі judoinside

Наша команда здобула друге золото змагань

Титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая приніс Україні друге золото ІІ Європейських ігор, які набирають обертів у білоруській столиці Мінську. Слідом за своєю колегою-дзюдоїсткою Дариною Білодід Георгій став чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг.

На шляху до фіналу Георгій достроково здолав мальтійця Джеремі Сайвелла, словенця Андража Жереба, бронзового призера двох чемпіонатів Європи, білоруса Дмитра Шершня і молодого грузинського таланта Баґраті Нініашвілі.

У фіналі Зантараї протистояв 25-річний італієць, срібний призер чемпіонату Європи-2018 Маттео Медвес. Досі єдиний раз ці борці зустрічалися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2017 у Варшаві. Тоді перемогу здобув Георгій.

У вирішальній сутичці вихованець Віталія Дуброви виглядав бездоганно і вирвав чисту перемогу за 20 секунд до завершення основних чотирьох хвилин поєдинку. Георгій виконав амплітудний кидок з підсадом через спину - «іппон»!

Таким чином, чемпіон світу-2009 Зантарая став уже триразовим переможцем першостей континенту. Річ у тім, що Європейські ігри-2019 вважаються для дзюдоїстів паралельно й чемпіонатом Європи.

Взагалі ж Зантарая демонструє вражаючу стабільність. За останніх десять років він підіймався на світовий п’єдестал шість разів — золото, срібло і чотири бронзи. На Євро Георгій входить до числа призерів учетверте — три золота і срібло. Такою тривалою стабільністю результатів не може похизуватися жоден з європейських дзюдоїстів. Особливо коли мова про легкі вагові категорії, де конкуренція зазвичай особливо гостра.