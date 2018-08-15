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    У Дніпрі роздумують над заявкою на проведення чемпіонату Європи з триатлону

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    Фото взяте з ФТУ - У Дніпрі роздумують над заявкою на проведення чемпіонату Європи з триатлону
    Фото взяте з ФТУ

    Організатори етапу Кубка Європи розглянуть і таку можливість

    У червні цього року місто Дніпро на один вікенд стало столицею континентального триатлону – тут відбувся етап Кубку Європи.

    Після цього стало відомо, що член виконкому ETU Хервіґ Грабнер заявив, що місто цілком і повністю готове прийняти навіть чемпіонат Європи.

    Цю інформацію прокоментувала президент організації Start Dnipro Марина Філатов, яку цитує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    «Для нас узяти на себе таку відповідальність – це свого часу було певним важливим кроком. Ми повідомили ETU про бажання прийняти Кубок Європи у Дніпрі. На такому високому рівні турнір ми змогли організувати вперше», - сказала вона.

    «Ми щасливі такому визнанню та будемо розглядати таку можливість. Нині у Дніпрі справді проводиться чимало турнірів на високому рівні. Зараз є така синергія організаторів, влади та місцевих жителів, які із задоволенням виступають в якості волонтерів», - додала одна з організаторів етапу Кубку Європи у Дніпрі.

    Нагадаємо, Іван Іванов здобув для України срібло на Кубку Азії з триатлону.

    чемпіонат Європи Дніпро триатлон Кубок Європи
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