Бостонський марафон вперше за свою історію стане віртуальним

Учасники цього забігу повинні в період з 7 по 14 вересня подолати 42-кілометрову дистанцію

Престижний щорічний Бостонський марафон цього року відбудеться у віртуальному режимі через карантинні заходи, пов'язані з Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба марафону.

Замість цього учасникам пропонується «віртуальний забіг» будь-де з документованими доказами подолання 42-кілометрової дистанції.

«Нашим пріоритетом залишається збереження здоров'я громади, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та прихильників», - заявив у цьому зв'язку директор Атлетичної асоціації Бостона Том Грілк.

Він зазначив, що 124-й Бостонський марафон буде проведено в віртуальному форматі.

«Оскільки ми не можемо зробити так, щоби світ прийшов до Бостона в вересні, ми приведемо Бостон до всього світу для проведення історичного, 124-го Бостонського марафону», - зауважив Грілк.

Усім зареєстрованим учасникам цьогорічної спортивної події буде запропоноване повернення реєстраційних внесків, і паралельно спортсмени матимуть можливість взяти участь у «віртуальній альтернативі» марафону.

