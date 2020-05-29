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    У світі

    Бостонський марафон вперше за свою історію стане віртуальним

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    Бостонський марафон вперше за свою історію стане віртуальним - Бостонський марафон вперше за свою історію стане віртуальним
    Бостонський марафон вперше за свою історію стане віртуальним

    Учасники цього забігу повинні в період з 7 по 14 вересня подолати 42-кілометрову дистанцію

    Престижний щорічний Бостонський марафон цього року відбудеться у віртуальному режимі через карантинні заходи, пов'язані з Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба марафону.

    Замість цього учасникам пропонується «віртуальний забіг» будь-де з документованими доказами подолання 42-кілометрової дистанції.

    «Нашим пріоритетом залишається збереження здоров'я громади, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та прихильників», - заявив у цьому зв'язку директор Атлетичної асоціації Бостона Том Грілк.

    Він зазначив, що 124-й Бостонський марафон буде проведено в віртуальному форматі.

    «Оскільки ми не можемо зробити так, щоби світ прийшов до Бостона в вересні, ми приведемо Бостон до всього світу для проведення історичного, 124-го Бостонського марафону», - зауважив Грілк.

    Усім зареєстрованим учасникам цьогорічної спортивної події буде запропоноване повернення реєстраційних внесків, і паралельно спортсмени матимуть можливість взяти участь у «віртуальній альтернативі» марафону.

    Учасники цього забігу повинні в період з 7 по 14 вересня подолати 42-кілометрову дистанцію не більше як за шість годин та надати докази організаторам.

    Бостонський марафон-2020, спочатку був запланований на 20 квітня, однак через пандемію Covid-19 міський голова Бостона Мартин Уолш переніс подію на 14 вересня. Забіги в Бостоні проводяться з 1897 року й жодного разу не переривалися. Бостонський марафон вважається одним із найпрестижніших у світі.

    марафон
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