В атмосфері мінімалізму. В Луцьку розіграні ще десять комплектів нагород легкоатлетичного чемпіонату



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Руслан Малогловець став чемпіоном у десятиборстві ФЛАУ

Чемпіонські результати виявилися відверто скромними

На луцькому стадіоні «Авангард» завершився другий змагальний день чемпіонату України з легкої атлетики. У четвер було розіграно десять комплектів нагород. Найуспішнішими виявилися представники Житомирщини. При цьому видатних результатів жоден із чемпіонів не продемонстрував.

Найцікавішою була боротьба в секторі для стрибків у довжину серед чоловіків. Її з результатом 8,01 метра виграв житомирянин Владислав Мазур. Харків’янин Ярослав Ісаченков з показником 7,77 м здобув срібло, тернополянин Сергій Крук (7,70 м) – бронзу.

Завершили дводенну боротьбу десятиборці. Виграв ці змагання 25-річний дніпрянин Руслан Малогловець із сумою балів 7330.

Стрибки у висоту серед чоловіків прогнозовано виграв Андрій Проценко з Херсонщини. Для золота йому було достатньо результату 2,23 м.

В бігу на 1500 м серед жінок перемогли харків’янка Анна Міщенко (4.19,72), серед чоловіків – житомирянин Станіслав Маслов (3.54,67).

Третю і четверту за цей день золоті нагороди Житомирщині принесли майстри бігу на 3000 метрів з перешкодами. У чоловіків переміг Василь Коваль – 8.57,97. У жінок – Марія Шаталова, котра відновлює форму після народження дитини. Вона показала свій найкращий у поточному сезоні результат – 10.12,75.

Стрибки з жердиною серед чоловіків зі скромним результатом 5,30 м виграв представник Київщини Кирило Киру. Харків’янина Тараса Шевцова він випередив лише за кількістю спроб.

Біг на 10 000 м серед жінок виграла донеччанка Вікторія Калюжна – 34.18,40. А в метанні диску перемогла інша представниця Донбасу Наталія Семенова. Вона виграла з результатом 58,47 метра.

Чемпіонат України завершиться завтра, 23 серпня. Родзинкою програми будуть змагання стрибунок у висоту, де за перемогу боротимуться віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко, 17-річна Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Оксана Окунєва.