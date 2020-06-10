У Бельгії 103-річний лікар хоче пройти 42 км, щоб зібрати гроші на ліки проти Covid-19



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Свій «марафон» колишній лікар розпочав 1 червня і до кінця місяця він планує пройти 42,2 кілометра

Лемпоельс розповів, що його надихнув британський ветеран Том Мур, який ходив навколо свого будинку та зібрав понад 33 мільйони фунтів стерлінгів для британських лікарів

У Бельгії 103-річний лікар Альфонс Лемпоельс вирішив щодня ходити навколо свого саду, щоб зібрати гроші для дослідників, які працюють над ліками проти Covid-19. Про це повідомляє Reuters, пише Громадське.

Лемпоельс розповів, що його надихнув британський ветеран Том Мур, який ходив навколо свого будинку та зібрав понад 33 мільйони фунтів стерлінгів для британських лікарів.

Свій «марафон» колишній лікар розпочав 1 червня і до кінця місяця він планує пройти 42,2 кілометра.

Для цього він щодня робить 10 кіл навколо будинку — це приблизно 145 метрів. А щоб не втратити рахунок, Альфонс кидає палицю до миски, коли закінчує коло.

«Мої діти сказали, що я можу ходити, як мінімум так само, як Том Мур. До того ж мені 103 роки. Вони запропонували мені щось зробити. Моя онучка нещодавно пробігла марафон, тож я жартома сказав, що буду бігати марафон», — розповів бельгієць.

Поки Лемпоельс зібрав трохи більше, ніж 6 тисяч євро. Гроші він передасть Левенському католицькому університету, де науковці працюють над ліками проти COVID-19.

«Як лікар я відчуваю, що це мене стосується. Я щасливий, що можу зробити щось, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом», — поділився Альфонс.

Нагадаємо, британський ветеран Том Мур до свого 100-річчя попросив людей жертвувати гроші за те, що він ходить навколо будинку. Гроші він збирав для лікарів, які борються з Covid-19 у Великій Британії. Він планував зібрати тисячу фунтів, а зібрав — понад 33 мільйони. За це королева Єлизавета II посвятила ветерана у лицарі.

Як повідомлялося, у світі станом на 10 червня інфіковано коронавірусом 7 244 108 осіб, кількість померлих складає 411 177 осіб. У свою чергу, одужали 3 370 276 людей. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Коронавірус в Україні

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Одужали 12769

Померли 833

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В Україні станом на 10 червня з початку епідемії Covid-19 виявили у 28 381 людини, з них 12 769 пацієнтів уже одужали, а 833 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 525 нових випадків, також 357 людей одужали та 23 померли.