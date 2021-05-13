У фіналі Кубку України Миколенко зламав руку

Захисника «Динамо» замінив Караваєв

Невдало склався початок гри для захисника «Динамо» Віталія Миколенко. На сьомій хвилині зустрічі в простому ігровому епізоді він невдало впав на праву руку. Лікарі, які вибігли на поле, затягнули її бинтом, проте травма виявилася серйозною і футболіста довелося замінити.

Загалом гра проходить рівно. Перевагу не можна віддати жодній з команд. «Динамо» і «Зоря» пресингують, тож моментів для взяття воріт поки що не створив жоден з суперників.

Нагадаємо, Мірча Луческу працює з «Динамо» з серпня минулого року, а встиг не тільки позбавити свою колишню команду «Шахтар» лідерства у вітчизняному футболі, а й двічі вивести київську команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. Він виграв для клубу Суперкубок країни і чемпіонські медалі. Для повного комплекту не вистачало лише Кубку України.

Тренер киян пообіцяв, що наступного сезону вболівальники побачать у виконанні футболістів гру більш високої якості. У цьому плані вже ведеться робота. За повідомленнями іноземних ЗМІ, кияни зацікавилися нападником бразильского «Атлетіко Паранаенсе» Ренато Кайзером. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста в €1,3 млн. Він грає як у центрі нападу, так і на фланзі півзахисту.